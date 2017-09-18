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≡ Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских гаишников		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских гаишников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29675
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам россиян, их машину в степи остановил "заскучавший экипаж" дорожной полиции. Хотя видимых причин для остановки не было: "Скорость в порядке, ремни пристегнуты".
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АнтиЖПС
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vassya:
Vassya

На распечатке внизу стоит же печать
просят всегда, но их устраивала распечатка с синей внизу печатью. Кстати надо было не соглашаться. сверху есть твой номер в базе и ссылка на базу. и снимай "их" на видео.

Гость
Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских гаишников




Отправлено: 18.09.17 - 17:24
Комментарий проходит проверку.

126
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vassya:
Никаких доводов они не слушали, выписали штраф за отсутствие талона техосмотра, который есть до 2018 г.

какой ты наивны, правильно сделали нужен оригинал документа, или удостоверение личности у вас то же ксерокопия? вообще то они имели право вас оштрафовать и завернуть транспорт обратно или поставить на платную автостоянку, так что обжалуй но перспектив мало.

§ Обликоморале
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3823
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.09.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Герр Виктор, мну уже это пояснил в другой ветке. Какой ты невнимательный.
Цитата:
нагызказактар:
у нас НЕТ

Кумыса перебрал что ли?
Профайл

126
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Сонька вчкбаева статью не читала. Да не кто не спорит что в рф тоже берут на лапу если НАРУШИЛ пдд. А тут сказано вымагали на пустом месте. Остановили от фанаря. Че непонятно то. А? Вчкбаева.

да не слушайте вражеские голоса, нет в России матушке коррупции в этой связи даже закон о коррупции не стали разрабатывать и издавать, у них даже инструкции по госзакупкам не разрабатывали не то что закон о госзакупках потому как живут от природы генетический честные люди и не нужно им никаких законов построенных на недоверии к людям, просто там люди совестливые и работают по внутреннему убеждению ради процветания России.

126
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сережка:
Не знаю где как по России но в Челябинске ни разу без причины не остановили.не по трассе не в городе.Езжу почти ежемесячно.В Троицке у поворота на Костанай останавливают местные но их только страховка интересует.

ты знаешь не знаю почему не останавливают, даже скучно как то, хочется экстрима, даже в наглую нарушал перед ними правила дорожного движения, козла пальцем показывал, а они не останавливают, только под козырек отдают.
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