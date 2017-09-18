Цитата: Vital:

Сонька вчкбаева статью не читала. Да не кто не спорит что в рф тоже берут на лапу если НАРУШИЛ пдд. А тут сказано вымагали на пустом месте. Остановили от фанаря. Че непонятно то. А? Вчкбаева.

да не слушайте вражеские голоса, нет в России матушке коррупции в этой связи даже закон о коррупции не стали разрабатывать и издавать, у них даже инструкции по госзакупкам не разрабатывали не то что закон о госзакупках потому как живут от природы генетический честные люди и не нужно им никаких законов построенных на недоверии к людям, просто там люди совестливые и работают по внутреннему убеждению ради процветания России.