Цитата: из Глубинки

Нормальный Интернет сегодня - это как минимум 20 МБит в обе стороны, а у нас что? Еле-еле 4/1 и то не везде, да и цены завышены,

Сот.инет безлимита полным полно , на олх поглядывайте и смотрите акции у сот.операторов!

Никто вам ,,хлеб,, за вас жевать не будет.( у одного оператора настоящий безлим за 5990 с хорошей скоростью 45-60 МБ/с)