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≡ Большинство сельских акиматов в Камыстинском районе до сих пор не имеют "нормального Интернета"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Большинство сельских акиматов в Камыстинском районе до сих пор не имеют "нормального Интернета"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29675
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На проблему, которая существует в 12-ти из 15 камыстинских округов, обратил внимание сегодня, 18 сентября, на аппаратном совещании в акимате Костанайской области директор департамента казначейства Ерлан ОШАКБАЕВ.
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Гость
Re: Большинство сельских акиматов в Камыстинском районе до сих...




Отправлено: 18.09.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поэтому поручаю областному филиалу АО «Казахтелеком» оказать техническое содействие местным исполнительным органам в этих регионах для улучшения интернет-связи.

а что это его личное что ли хозяйство? Казахтелеком не думал поручить акиму пойти монтировать столбы? :lol: :lol: :-P :-P

из Глубинки
Re: Большинство сельских акиматов в Камыстинском районе до сих...




Отправлено: 18.09.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большинство сельских жителей до сих пор не имеют "нормального Интернета".
Нормальный Интернет сегодня - это как минимум 20 МБит в обе стороны, а у нас что? Еле-еле 4/1 и то не везде, да и цены завышены, т.с. "не в коня корм"
:-x

У6
Re: Большинство сельских акиматов в Камыстинском районе до сих...




Отправлено: 18.09.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем там в акимате всем интернет, еще и скоростной? Хватит 1 компа у секретаря с интернетом. Все равно от вас толку нет.

пэтриот
Re: Большинство сельских акиматов в Камыстинском районе до сих...




Отправлено: 18.09.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
из Глубинки
Нормальный Интернет сегодня - это как минимум 20 МБит в обе стороны, а у нас что? Еле-еле 4/1 и то не везде, да и цены завышены,

Сот.инет безлимита полным полно , на олх поглядывайте и смотрите акции у сот.операторов!
Никто вам ,,хлеб,, за вас жевать не будет.( у одного оператора настоящий безлим за 5990 с хорошей скоростью 45-60 МБ/с)

Денис
Re: Большинство сельских акиматов в Камыстинском районе до сих...




Отправлено: 18.09.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дороги не сделали, хотят без дорог добраться до сел,хотя бы виртуально, и то не выходит. порвана связь с землей)

* Затоболец
Большинство сельских акиматов в Камыстинском районе до сих пор не имеют "нормального Интернета"
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 18.09.17 - 17:55
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