NG.kz Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29675

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:13 В связи с этим специалисты советуют запасаться теплыми вещами и по возможности серьезно утеплять свои дома, так как зима будет длиться долго. При этом ученые предупреждают, что не только эта зима, но и последующие, будут суровыми и очень снежными.

Читать новость



