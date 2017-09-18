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§ NG.kz
Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29675
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с этим специалисты советуют запасаться теплыми вещами и по возможности серьезно утеплять свои дома, так как зима будет длиться долго. При этом ученые предупреждают, что не только эта зима, но и последующие, будут суровыми и очень снежными.
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Цитата
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Так, в ближайшие дни в Ирландии температура опуститься ниже нуля

FOMA
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет

Ага, особенно если последние инженера поразбегутся из-за морального "гнобления" нынешним руководством и работать будет некому. К стати, уже в прошлом году было аномально холодно в домах. Новость пошла, будет еще хуже но, за те же деньги. Терпите!

Бессердечная
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пришла долгая холодная зима

АнтиЖПС
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тююю.. нашли чем удивить! трусы!

пэтриот
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ватсапу уже проходила новость. Всем написал ответ из фильма,,12 стульев,,; Остап Бендер на вопрос Косы Воробьянина ,,плюнуть,, ответил ,,слюной,, !
Плюньте и вы на этих ,,Нострадамусов,, ..... слюной!

§ Обликоморале
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3823
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.09.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Намело, навьюжило, наморозило. Осторожно, ненормативная лексика.
Цитата:
FOMA:
будет еще хуже но, за те же деньги.

Да неее, дороже :lol: тепловики уже подсуетились)
Профайл

Маркс
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Холоднее станет в тех государствах, которые поддерживают антироссийские санкции. Европейские ученые просят не беспокоиться членов ОДКБ, ШОС и ЕврАзЭС. Для них зима пройдет в пределах климатических норм. Для особенно дружественных стран возможно значительное смягчение холодов и уменьшение снежного покрова.

Гость
Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 17:56
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