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§ NG.kz
Банковский сектор Казахстана зафиксировал убытки в 203,9 миллиарда тенге - исследование
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29673
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Банковский сектор Казахстана с начала года и до конца июля зафиксировал убытки в размере 203,9 миллиарда тенге. Из 33 банков у 5-ти БВУ за январь-июль 2017 года зафиксирован убыток.
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FOMA
Re: Банковский сектор Казахстана зафиксировал убытки в 203,9...




Отправлено: 18.09.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
убытки в 203,9 миллиарда тенге - исследование

Что тут исследовать? Это те деньги, которые поменяли на валюту. Часть под матрац положили а на основную часть купили жилье, транспорт в соседнем государстве и выехали туда на пмж. Посмотрим что дальше будет. И к стати 203,9 это всего лишь 2/3 от общего убытка. Экономисты в курсе.

Гога
Re: Банковский сектор Казахстана зафиксировал убытки в 203,9...




Отправлено: 18.09.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну если у кого то убыло, то где то у кого то прибыло.

тс -ник
Re: Банковский сектор Казахстана зафиксировал убытки в 203,9...




Отправлено: 18.09.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как отпустили тг. в плавание, перестал доверять бву.
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