FOMA Re: Банковский сектор Казахстана зафиксировал убытки в 203,9... #1







Отправлено: - 15:09 Цитата: убытки в 203,9 миллиарда тенге - исследование

Что тут исследовать? Это те деньги, которые поменяли на валюту. Часть под матрац положили а на основную часть купили жилье, транспорт в соседнем государстве и выехали туда на пмж. Посмотрим что дальше будет. И к стати 203,9 это всего лишь 2/3 от общего убытка. Экономисты в курсе.