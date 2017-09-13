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§ NG.kz
Помойка на лыжной базе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29673
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прекрасное место для активного отдыха бывшая станция юннатов в последнее время постепенно превращается в пристанище разного рода так скажем не совсем опрятных людей, с сопровождающими их кучами мусора.
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Kairat stayer
Re: Помойка на лыжной базе




Отправлено: 15.09.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неудивительно, что с каждым годом в областном центре становиться всё больше сторонников здорового образа жизни, при этом на лыжной базе пока сохранилась, на мой взгляд лучшая проложенная трасса для тренировок спортсменов разных видов, возрастов и любителей. Лично мне там нравятся горки (холмы), правда короткие, наверное 80-100 метровые, 30-45 градусов, частенько использую их для улучшения скорости, взбегая на них.
За достоверность не ручаюсь, так, на прошлой неделе на лыжной базе беседовал с одним из тренеров (лыжные гонки), который пояснил, что прилегающая вышеуказанная территория якобы в настоящее не принадлежит детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ), ранее принадлежала. Также установлено, что несколько лет тому назад была разработана проектно-сметная документация для реконструкции лыжной базы, однако, действенные меры по реализации так и не были приняты. Следует учесть, что лыжные гонки являются олимпийским видом спорта, желательно данный вид развивать в северных регионах на должном уровне, для этого конечно нужны условия.

Горожанка
Re: Помойка на лыжной базе




Отправлено: 18.09.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Регулярно прогуливаюсь на этом участке уже много лет. Раньше там было тихо и спокойно... Можно сказать, была полная идиллия... Хотя и в те далекие времена, как и сейчас, в кустах, в облаках шашлычного дыма, наблюдались нетрезвые "отдыхающие", часто семьями, с маленькими детьми.. . А а теперь понеслось, построили этот "коктейль", который присовокупил к себе баню, загаживающую своими мыльно-грязными испражнениями грунтовые воды, соответственно пруд и и реку. От "коктейля" также отпочковалось открытое кафе откуда орет дурниной тупорылая музыка и нарушает тишину, так необходимую после трудовых будней. Я удивляюсь, как терпят это безобразие жители трех близлежащих домов по ул. Гашека. Короче, райскому тихому уголку пришел ВЕЛИКИЙ КАПЕЦ! С ужасом ожидаю продолжения сквера на оставшийся кусочек почти нетронутой природы... Спокойно, без толп отдыхающих, уже погулять будет негде((( пИчалька(((
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