Kairat stayer Re: Помойка на лыжной базе #15







Отправлено: - 10:56 Неудивительно, что с каждым годом в областном центре становиться всё больше сторонников здорового образа жизни, при этом на лыжной базе пока сохранилась, на мой взгляд лучшая проложенная трасса для тренировок спортсменов разных видов, возрастов и любителей. Лично мне там нравятся горки (холмы), правда короткие, наверное 80-100 метровые, 30-45 градусов, частенько использую их для улучшения скорости, взбегая на них.

За достоверность не ручаюсь, так, на прошлой неделе на лыжной базе беседовал с одним из тренеров (лыжные гонки), который пояснил, что прилегающая вышеуказанная территория якобы в настоящее не принадлежит детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ), ранее принадлежала. Также установлено, что несколько лет тому назад была разработана проектно-сметная документация для реконструкции лыжной базы, однако, действенные меры по реализации так и не были приняты. Следует учесть, что лыжные гонки являются олимпийским видом спорта, желательно данный вид развивать в северных регионах на должном уровне, для этого конечно нужны условия.