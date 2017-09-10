NG.kz Школа- гимназия 3 Лингвистический лагерь. Мы горды за наших детей!



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29673

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:41 На протяжение двух недель дети были заняты и провели: день друзей, день хороших манер, день питомца, день языков лингвистический марафон, спортивная карусель, арбузная вечеринка, футбольный турнир, поиск клада и другие мероприятия. Скучать просто не было времени.

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