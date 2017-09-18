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≡ Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских гаишников		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских гаишников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29673
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам россиян, их машину в степи остановил "заскучавший экипаж" дорожной полиции. Хотя видимых причин для остановки не было: "Скорость в порядке, ремни пристегнуты".
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* drakon
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11974
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.09.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Своё не воняет?

Кстати,как там канализация,на Майлина?
Всё ещё бежит в Тобол?... :-o
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§ Обликоморале
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3819
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.09.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ты знаешь, на Наримановской не был.
Но на Тарана-Майлина, что вчера, что сегодня было сухо)
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* drakon
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11974
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.09.17 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Но на Тарана-Майлина, что вчера, что сегодня было сухо)

В где же ты так - Вывалялся?...
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нагызказактар
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Тарана-Майлина,

у нас НЕТ "тарана" и не было мы независимые!Тәуелсіздік!!!!!!
дракон шпион рашки?

пэтриот
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я
А при чем тут кол-во штрафов то? Сколько раз останавливали без повода? Именно про это и пишут в статье.

А я об чем? Ни разу не остановили без повода, увидели нарушил -остановили. Без проблем ,хотите нарушайте - у меня жена больше раз в 10 нарушает. Только и оплачиваю бензин и штрафы. Хорошо хоть у нее машина новая , не ломается.
Меня просто задело что росс.ГАИ думают что у нас анаша разрешена типа Нидерланды. Во всяком случае мне такой попался .... капитан

§ vbn
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 878
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 18.09.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Факт общеизвестный.
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Гога
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
нагызказактар:
мы независимые!

От чего? От совести, памяти и свободы?

АнтиЖПС
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
нагызказактар:
у нас НЕТ "тарана" и не было мы независимые!Тәуелсіздік!!!!!!
дракон шпион рашки?

обострение? вы батенька не затягивайте с этим..

правп
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
из моего опыта, гонял как на грузовом так и на л/авто, в рф казахов стараются не тормозить, потому что с оформлением протоколов и выпиской штрафквитанций проблема, обычно ограничиваются штрафом на месте от 200 до 500 рублев, в зависимости от тяжести правонарушения, за страховку вообще не моросят. С шымкентских фур такса стабильная 1000 рублев. Есть исключения, очень злючие гаеры в Башкирии и на севере Тюменской обл,те трясут на капусту по полной .

126
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
На Родину в Магнитку ездил , на выезде остановили в 11 вечера и до 4 утра освидетельствовалили на наркотики.

знаете вы зря про их гаишников так плохо говорите, у них очень образование и культурные сотрудники нас нигде не останавливали мы сами остановились спросили дорогу, так вы знаете подошел строевым шагом, такой вышколены сотрудник, два метра ростом, от него сразу пахнуло дорогими духами, щелкнул каблуками взял на козырек, представился на Русском, Казахском, Английском мы выбрали Казахский и он на чисто Казахском языке объяснил нам куда проехать, спросил может чем нибудь помочь, если бы попросил денег наверное вытащил бы с кармана и отдал, еще дал свою визитку, вот так работают Российские ГАИшники, как они так отобрали людей и обучили их даже не пойму, удивительно как так раньше мы жили в одном государстве учились в одних школах по одной программе, служили в одной армии по одному уставу, учились в одних университетах по одним единым программам, и вот разделили нас границами, и сразу одни взяток не берут, говорят на 3-4 языках, пахнут дорогими духами и причем это простые сержанты, а наши стоят растрепанные, в нечищеной обувью с запахом пота, с голодными глазами грабят всех подряд, как таг? как таг?

Сережка
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю где как по России но в Челябинске ни разу без причины не остановили.не по трассе не в городе.Езжу почти ежемесячно.В Троицке у поворота на Костанай останавливают местные но их только страховка интересует.
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