126 Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских... #39







Отправлено: - 15:57 Цитата: пэтриот:

На Родину в Магнитку ездил , на выезде остановили в 11 вечера и до 4 утра освидетельствовалили на наркотики.

знаете вы зря про их гаишников так плохо говорите, у них очень образование и культурные сотрудники нас нигде не останавливали мы сами остановились спросили дорогу, так вы знаете подошел строевым шагом, такой вышколены сотрудник, два метра ростом, от него сразу пахнуло дорогими духами, щелкнул каблуками взял на козырек, представился на Русском, Казахском, Английском мы выбрали Казахский и он на чисто Казахском языке объяснил нам куда проехать, спросил может чем нибудь помочь, если бы попросил денег наверное вытащил бы с кармана и отдал, еще дал свою визитку, вот так работают Российские ГАИшники, как они так отобрали людей и обучили их даже не пойму, удивительно как так раньше мы жили в одном государстве учились в одних школах по одной программе, служили в одной армии по одному уставу, учились в одних университетах по одним единым программам, и вот разделили нас границами, и сразу одни взяток не берут, говорят на 3-4 языках, пахнут дорогими духами и причем это простые сержанты, а наши стоят растрепанные, в нечищеной обувью с запахом пота, с голодными глазами грабят всех подряд, как таг? как таг?