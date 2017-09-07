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Отправлено: - 15:48 Недавно была новость про то, как водитель хотел отвести на конечную ребенка, не поверив ему о его возрасте... Тут дочка тоже сообщила, что ей не верят что возраст 14 лет. Ладно, сходим и сделаем нотариально заверенную копию свидетельства о рождении. Вопрос в другом, почему водители требуют документы? В общественном транспорте на объявлениях о стоимости проезда только для пенсионеров указано, что льготный проезд по предоставлении соответствующего документа. Про детей ничего По идее перевозчики либо должны добавить такой текст в свои бумаги, либо перестать требовать их. Может быть НГ задаст этот вопрос перевозчикам? Думаю многим было бы полезно узнать что они на такой вопрос ответят