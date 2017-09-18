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§ NG.kz
Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент у "Абу Даби Плаза"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29673
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инцидент возле "Абу Даби Плаза" в Астане был локализован, но в соцсетях прошла подстрекательская информация на которую откликнулась молодежь, прибывшая в Астану из сел. Такое мнение выразил вице-спикер Мажилиса Владимир Божко.
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Все просто
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...




Отправлено: 18.09.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
молодежь на селе должна иметь достойные условия жизни и работу, жилье, пользоваться современной социально-культурной инфраструктурой", - отметил Владимир Божко.

Повеселил. Интересно, где его дети - поди в ауле.

Нурик
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...




Отправлено: 18.09.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
правильно тов. Божко, только до вас дошло как до чекиста откуда проблемы Астаны?!, а мы вам еще Ахметова со всей его родней вышлем по почте, старому дайте должность в правительстве, братьев раскидайте по ГКПшкам и будет потеха, будет эта свора гоняться за вашими коллегами в юбках по всем этажам дома министерств, а племянники: "МОЙ ДЯДЯ МИНИСТР!", на манер МОЙ дядя аким, мой пахан аким, и если их не отстреляют братья южане, мы получим еще один бородатый анекдот как с УСЕНОВЫМ

пэтриот
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...




Отправлено: 18.09.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Типа не пускать молодежь( такая идея была уже после событий 86года)? Конечно Божко ,,обосновался,, в Астане , а другим низзя?
Тоже мне депутат , сам бы пожил на селе на 101км и потом его не пустили. Быстро бы сварганил закон !
Пусть едут, законы быстрее будете принимать . Тем более если знаете ,что вас могут пнуть в одно место!

Бывалый
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...




Отправлено: 18.09.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Повеселил

То есть ты не согласен с тем, что молодежь на селе должна иметь достойные условия жизни и работу, жилье, пользоваться современной социально-культурной инфраструктурой?

§ vbn
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 878
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 18.09.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каму кепку полосату а кому иное.
Профайл

Гога
Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент...




Отправлено: 18.09.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:

О новом послании возрождении села-аула уже заговорили просто. Теперь под неё все подстраивать будут.
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