Нурик Re: Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент... #2







Отправлено: - 15:34 правильно тов. Божко, только до вас дошло как до чекиста откуда проблемы Астаны?!, а мы вам еще Ахметова со всей его родней вышлем по почте, старому дайте должность в правительстве, братьев раскидайте по ГКПшкам и будет потеха, будет эта свора гоняться за вашими коллегами в юбках по всем этажам дома министерств, а племянники: "МОЙ ДЯДЯ МИНИСТР!", на манер МОЙ дядя аким, мой пахан аким, и если их не отстреляют братья южане, мы получим еще один бородатый анекдот как с УСЕНОВЫМ