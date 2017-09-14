Цитата: Медный:

Проезжал мимо несколько раз. И правда туловище не пропорционально, задумка автора понятна, чтобы батыр не терялся на фоне лошади, но вышло как всегда

Ну , тут вы не правы.Всё на месте, ибо монгольская лошадь она мелкая, а имено на них вся орда пркладывала шёлковый путь.Это вам не это.Не ахалтекинец.