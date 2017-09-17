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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11971
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.09.17 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
По ссылкам не хожу

Цитата:
Обликоморале:
Тем более с вашими пратифными.

Кто о чём,а ОМ - о "бане". Я о девочках.

Они же и на моём видео... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11971
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.09.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Обрати внимание ...на название. 8-)

Нехорошо - над Покойницей- смеяться... :lol:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4696
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.09.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ОМ ты как посмел такую газету запоганить. Историческая. Нашу газету незя, мог бы что ли костанайские новости постелить. А?😢😭
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11971
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.09.17 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дождь с градом был Промокла она.

Теперь сушится - на солнышке... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 17.09.2017 - 22:00]
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11971
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.09.17 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребятишки - в ожидании Октоберфеста.

ОМ -захвати с собой газеты,чтобы
было на чём - спать... :lol: :oops: :-P
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* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3819
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.09.17 - 07:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Они же и на моём видео

Это не хохлушки, а ваши фройлян. Дракон, я уважаю твои вкусы, но их для себя оставь, если Барбара добро даст.
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* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3819
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.09.17 - 07:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Цитата:
drakon:

У меня этих газет, что у дурака махорки. Так что не переживайте и вам "отсыплю" немножко.
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* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3819
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.09.17 - 07:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ребятишки - в ожидании

Немецкие алкаши бомжики?
Цитата:
drakon:
ОМ -захвати с собой газеты,чтобы
было на чём - спать...

Вот, обратите внимание, как в Германии гостей встречают. Спасибо. Я как нибудь сам, на твою премию сниму люкс-номер в гостинице. Да и с девчонками сам разберусь. Рахмет еще раз огромный. 8-)
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 18.09.17 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я о девочках.

Дракош, так это же муз. коллектив Надежды Бабкиной. Они у Вас на гастролях?

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11971
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.09.17 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Дракош, так это же муз. коллектив Надежды Бабкиной.

Далеко вам,"детям Бабкиной" - до наших

фройлян. Такого даже ваши "Димаши"-не
выдержат.Сходи в Юиуб,помиотри... :lol: :oops: :-P
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 18.09.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Такого даже ваши "Димаши"-не
выдержат.Сходи в Юиуб,помиотри

Ну и? Барабанщицы. У нас пятиклассники так играют на школьных линейках. А у Вас на это учатся лет 8. Так что Дракош, отправляйте - научим.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11971
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.09.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
У нас пятиклассники так играют на школьных линейках.

Смотрел на Ютубе Нур...,Казахстан кричали...Цитата:
Все просто:
отправляйте - научим.

А это наши Первокласники,будут флэш - моб,проводить.

Выстроят имя ANGELA и будут под стук -
Барабанов - стоять,до самого вечера... :lol:
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* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3819
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.09.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Далеко

а фройлянам твоим еще далече...до школьных рок-групп "совка".
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* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3819
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.09.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ваша Анжелика - королева мигрантов, в сторонке курит. Мне тут скинули на днях фото, тайного съезда единоросов.

Вот как почитать надо..))
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