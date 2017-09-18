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≡ Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских гаишников		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских гаишников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29669
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам россиян, их машину в степи остановил "заскучавший экипаж" дорожной полиции. Хотя видимых причин для остановки не было: "Скорость в порядке, ремни пристегнуты".
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§ drakon
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11971
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.09.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Своё не воняет?

Кстати,как там канализация,на Майлина?
Всё ещё бежит в Тобол?... :-o
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* Обликоморале
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3819
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.09.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ты знаешь, на Наримановской не был.
Но на Тарана-Майлина, что вчера, что сегодня было сухо)
Профайл
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Страница 3 из 3«123
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