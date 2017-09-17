Обликоморале Re: Моя Деревенька и её окрестности. #7268





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3819

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:58 Цитата: drakon:

Ребятишки - в ожидании

Немецкие алкаши бомжики?

Цитата: drakon:

ОМ -захвати с собой газеты,чтобы

было на чём - спать...

Вот, обратите внимание, как в Германии гостей встречают. Спасибо. Я как нибудь сам, на твою премию сниму люкс-номер в гостинице. Да и с девчонками сам разберусь. Рахмет еще раз огромный.