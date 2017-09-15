Victor Yang Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла... #75





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 9258

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 09:08 И опять у них "флешмоб", который флешмобом не является. Организация, конечно, хромает на обе ноги. Ну и видео хотелось бы посмотреть - стоило хоть оно того или нет.

Вообще все эти "акции поддержек" как-то начинают надоедать. Зачем? По республиканским новостям вести с полей - в каждой области собирают ученых для одобрения перехода на латиницу. И при этом, ни одного оппонента, ни одного слова против (хотя бы для баланса, создания видимости обсуждения) - одни славословия. Это ненатурально, наигранно. Неужели всё это для НАНа делается?



[Исправлено: Victor Yang, 18.09.2017 - 09:13]