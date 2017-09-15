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≡ В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29669
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Студенты рассказывали журналистам, что они с удовольствием поддержали идею флешмоба и буквально за час собрались на площади. Однако выглядело сие действие, как цветная нагнанная толпа молодых людей с одинаково безразличным выражением на лицах.
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* Victor Yang
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9258
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.09.17 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И опять у них "флешмоб", который флешмобом не является. Организация, конечно, хромает на обе ноги. Ну и видео хотелось бы посмотреть - стоило хоть оно того или нет.
Вообще все эти "акции поддержек" как-то начинают надоедать. Зачем? По республиканским новостям вести с полей - в каждой области собирают ученых для одобрения перехода на латиницу. И при этом, ни одного оппонента, ни одного слова против (хотя бы для баланса, создания видимости обсуждения) - одни славословия. Это ненатурально, наигранно. Неужели всё это для НАНа делается?

[Исправлено: Victor Yang, 18.09.2017 - 09:13]
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Гульмираш
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 18.09.17 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И опять у них "флешмоб", который флешмобом не является. Организация, конечно, хромает на обе ноги. Ну и видео хотелось бы посмотреть - стоило хоть оно того или нет.

это наши дети, как могут так и делают, тебе то какое дело?

Гульмираш
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 18.09.17 - 09:22
Комментарий удален модератором.

Все просто
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 18.09.17 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
от тех кто ведёт вероломную захватническую войну на Украине!

Закусывать надо, тетя Соня аракбаева.

-25
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 18.09.17 - 09:35
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.09.17 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Неужели всё это для НАНа делается

Старого человека нужно поддержать, радовать, чтобы он был спокоен, Старые они как малые дети могут и обидеться, а тогда жди беды.
Он хоть и старый, но власть не знает возраста.
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Бывалый
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 18.09.17 - 09:43
Комментарий удален модератором.

андрей
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 18.09.17 - 09:51
Комментарий удален модератором.

андрей
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 18.09.17 - 10:16
Комментарий удален модератором.

* Victor Yang
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9258
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.09.17 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гульмираш:
это наши дети

Чьи - наши? И откуда уверенность, что там моих нет? Ну давайте теперь "ваши дети" назовут черное зелёным, а белое красным. Да и причём тут дети? Организовывали же всё штатные люди, на зарплате. Студенты вообще ни при чем - их с "пар" отпустили - они и рады.

[Исправлено: Victor Yang, 18.09.2017 - 10:59]
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* Обликоморале
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...
Обликоморале


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Сообщений: 3819
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.09.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
вероломную захватническую войну на Украине

От УПА?
На фото национальные герои нынешней Украины, раздевающие маленьких девочек. Бабий Яр, расстрел жителей Киева, 1943 год.

Давай еще мне чего расскажи об этих захватчиках.
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