Маркс Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских... #27







Отправлено: - 14:06 Это еще ерунда, иногда такие шоу устраивают, что всякие театральные постановки меркнут, а именитые режиссеры нервно курят в сторонке. Оскароносные фильмы отдыхают в тени сценариев, разыгрываемых на дорогах Казахстана для иногородних водителей. Уже давно можно продавать билеты на эти спектакли, но пока никто не догадался, за все платит участвующий в темную водитель. Как обычно, давят на различные чувства, заставляя нарушить, либо жаждут облапошить.

Способ первый: Запрет обгона.

Расставляют сети как пауки и ждут муху. Два загонщика, грузовая машина и старенькая легковушка, желательно ВАЗ. Грузовик под знаком обгон запрещен выруливает с обочины и встает перед мухой, снижая скорость до минимума, сзади пристраивается жигуль и начинает дудеть и мигать фарами. Так ведут до упора, пока не выдержат нервы, да еще в последний момент грузовик показывает поворот, типа съезжает на обочину и ВАЗ сзади обгоняет муху и грузовик. Тут уж самый спокойный идет на обгон грузовмка и ... попадает прямо в паутину гаишников.

Способ второй: Дурной пример.

Две машины выруливают впереди мухи и проезжают знак СТОП на безлюдном переезде не останавливаясь. Муха заражается дурным примером и добро пожаловать в сети баблососов.

Способ третий: Прятки.

Знак СТОП приспосабливают где-нибудь в стороне на пропускном пункте и включают желтый мигающий на светофоре. Невнимательность водителя наказывают побором.

Способ четвертый: Лажа.

Показывают фото вашей машины и скорость другой. Долго пытаются убедить-заболтать. Стойких отпускают, мягких - обдирают.

Способ N+1 ... :