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≡ Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских гаишников		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских гаишников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29669
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам россиян, их машину в степи остановил "заскучавший экипаж" дорожной полиции. Хотя видимых причин для остановки не было: "Скорость в порядке, ремни пристегнуты".
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бывалый
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 12:41
Комментарий удален модератором.

* yudjin
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4785
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.09.17 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
для соньки вчкбаевой... шо бы стать чище -не надо мыться, надо просто об..ть другого.
А буквально утром сёдня приехал водитель россиянин из Миасса. Говорит, столько патрулек на трассе. Одни остановили, на ходу выдумали: а у вас, а у вас... колесо переднее спущенное. Он говорит: я и сам не маленький. Посмотрел, всё нормально. Придраться больше не к чему было.
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§ Vital
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4696
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.09.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Сонька вчкбаева статью не читала. Да не кто не спорит что в рф тоже берут на лапу если НАРУШИЛ пдд. А тут сказано вымагали на пустом месте. Остановили от фанаря. Че непонятно то. А? Вчкбаева.
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§ drakon
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11971
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.09.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
А на фото зачем лицо и номер машины затерли, нехорошо, страна должна знать героев.

Номер 0178,регион - 09... :lol:
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пэтриот
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Родину в Магнитку ездил , на выезде остановили в 11 вечера и до 4 утра освидетельствовалили на наркотики. Сказали на полном серьезе , что на территории РФ анашу нельзя курить . Спрашивали про родственников , проживающих до сих пор в России, кем они мне приходятся.
Я им так и сказал , бред несете т.капитан. Он мне все ФСБ угрожал , дескать у них учения какие-то , а я шпиен!
Под утро сдал анализы в спец.автобусе - не показало,гаишник попросил преверить на алкоголь. Врач сразу сказала - вы же сами видите , он трезвый.
Больше не езжу , не испытываю ,,радости,,! Хотя братьям там нравится, говорят хорошие у них гаишники. Один брат у меня там в ГАИ работает , да постеснялся ночью звонить. (ГАИ пишу коротко)

АнтиЖПС
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, раньше они как то просто так не тормозили.. а сейчас смотрю осмелели.. власть же, офицеры поди теперь...
Надо прям с камерой выходить и снимать. и сразу же на ютуб чтоб писаось и автоматом настрою на адрес президента РК и в посольство РФ в Астане. А то удалите им фото. ага щас прям. . Так сказать прямой эфир будет..

* Сергей_я
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2147
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 18.09.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фото без цензуры - https://eugzolotuhin.livejournal.com/226426.html
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пэтриот
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здесь катаюсь , за 7 лет( после 2 штрафов в один день соблюдаю все правила) раза 2 оштрафовали, по сотке разговаривал и на желтый проехал.
Кому как короче , можете ездить , можете не ездить! По моим понятиям в России ГАИ помягче , где нарвешься короче

АнтиЖПС
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 13:29
Комментарий удален модератором.

Азият
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 13:40
Комментарий удален модератором.

Нытик
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нытики нарушители, с вами всегда так

* Сергей_я
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2147
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 18.09.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Здесь катаюсь , за 7 лет( после 2 штрафов в один день соблюдаю все правила) раза 2 оштрафовали, по сотке разговаривал и на желтый проехал.

А при чем тут кол-во штрафов то? Сколько раз останавливали без повода? Именно про это и пишут в статье.
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Маркс
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это еще ерунда, иногда такие шоу устраивают, что всякие театральные постановки меркнут, а именитые режиссеры нервно курят в сторонке. Оскароносные фильмы отдыхают в тени сценариев, разыгрываемых на дорогах Казахстана для иногородних водителей. Уже давно можно продавать билеты на эти спектакли, но пока никто не догадался, за все платит участвующий в темную водитель. Как обычно, давят на различные чувства, заставляя нарушить, либо жаждут облапошить.
Способ первый: Запрет обгона.
Расставляют сети как пауки и ждут муху. Два загонщика, грузовая машина и старенькая легковушка, желательно ВАЗ. Грузовик под знаком обгон запрещен выруливает с обочины и встает перед мухой, снижая скорость до минимума, сзади пристраивается жигуль и начинает дудеть и мигать фарами. Так ведут до упора, пока не выдержат нервы, да еще в последний момент грузовик показывает поворот, типа съезжает на обочину и ВАЗ сзади обгоняет муху и грузовик. Тут уж самый спокойный идет на обгон грузовмка и ... попадает прямо в паутину гаишников.
Способ второй: Дурной пример.
Две машины выруливают впереди мухи и проезжают знак СТОП на безлюдном переезде не останавливаясь. Муха заражается дурным примером и добро пожаловать в сети баблососов.
Способ третий: Прятки.
Знак СТОП приспосабливают где-нибудь в стороне на пропускном пункте и включают желтый мигающий на светофоре. Невнимательность водителя наказывают побором.
Способ четвертый: Лажа.
Показывают фото вашей машины и скорость другой. Долго пытаются убедить-заболтать. Стойких отпускают, мягких - обдирают.
Способ N+1 ... :

Гость
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дьявол кроется в деталях, вот из таких мелочей и складывается общая картинка у потенциальных будущих ПМЖсников.

* Обликоморале
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3819
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.09.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот: соня из вчека

Эти как всегда, главное перевести стрелы.
Своё не воняет?
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