Бывалый Re: ЮКО побила рекорд страны по числу жителей с именем Нурсултан #11







Отправлено: - 13:21 Цитата: yudjin:

ну эт как недавно Президент отжёг заявив, что слово морковь, сәбіз на казахском, но новыми латинскими буквами будет saebiz

Ну в общем-то не факт что будет писаться именно так...

Но для тех, у кого в голове ничего сложнее тупого транслита не укладывается - пусть тешат себя и думают что будет писаться именно так ))))

А так-то написание siabiz по звучанию гораздо точнее отражает произношение этого слова.

То есть буква ә - она тут в этом слове подобрана как "наименьшее зло" из имеющейся под рукой кириллицы...