Цитата: Шнырик:

Во-вторых, "как слышим так и пишем" -- это принцип, который имеет отношение к орфографии, а не к алфавиту. Яркий пример: у русских и белорусов одинаковый алфавит (разница в несколько букв), но при этом радикально разные принципы орфографии. Белорусы именно что пишут как слышат, а мы пишем морфемы одинаково независимо от того, как именно они в данном случае произносятся



Кстати, замечу, что у нынешней казахской орфографии и алфавита всё с этим принципом очень хорошо.

Лично я (лично я) в школе успешно писал диктанты на казахском языке, не понимая смысла написанного, просто на слух.

С русским языком такое затруднительно, с английским так и вовсе невозможно.



Спасибо тоталитарной советской власти, разработавшей отсталые и неэффективные алфавит и орфографию!



Цитата: Victor Yang:

Вот это всеобщее показушное "одобрямс" раздражает, если честно.



На эту инициативу пришлось положить (кхм, нет, не то что вы подумали!) самый сильный аргумент из возможных - личное одобрение Президента.



Возражать и критиковать подобное - у нас абсолютное табу.