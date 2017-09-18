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≡ Главному фигуранту по делу о хищениях в костанайском филиале «Жасыл Ел» во второй раз не дали выйти на свободу		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Главному фигуранту по делу о хищениях в костанайском филиале «Жасыл Ел» во второй раз не дали выйти на свободу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29668
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заключив процессуальное соглашение, Кайрат Абдихалыков надеялся отстреляться раньше других фигурантов - еще в мае. Однако те уже вышли на свободу, а дело Абдихалыкова до сих пор кочует из суда в прокуратуру и обратно.
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1
Re: Главному фигуранту по делу о хищениях в костанайском филиале...




Отправлено: 18.09.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абдихалыков, ХАЛЫКОВ - это что семейный подряд?

гость
Re: Главному фигуранту по делу о хищениях в костанайском филиале...




Отправлено: 18.09.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Директор Карагандинского областного филиала РГП на ПХВ «Казахавтодор» Гадыл Муканов и его заместитель Ержан Отаров задержаны при получении взятки в сумме 17 миллионов тенге, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента нацбюро по противодействию коррупции.///

за абая на карман ушло 50 процентов. почему не садят?

Читатель 1
Re: Главному фигуранту по делу о хищениях в костанайском филиале...




Отправлено: 18.09.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опаньки, вляпался похоже и не спрыгнет

§ bgb
Re: Главному фигуранту по делу о хищениях в костанайском филиале...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3652
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 18.09.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, обычно происходит наоборот: прокуроры возмущаются мягкими приговорами...
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