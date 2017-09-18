NG.kz Главному фигуранту по делу о хищениях в костанайском филиале «Жасыл Ел» во второй раз не дали выйти на свободу



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:20 Заключив процессуальное соглашение, Кайрат Абдихалыков надеялся отстреляться раньше других фигурантов - еще в мае. Однако те уже вышли на свободу, а дело Абдихалыкова до сих пор кочует из суда в прокуратуру и обратно.

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