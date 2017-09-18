АнтиЖПС Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских... #1







Отправлено: - 11:45 Такого беспредела мы не ожидали, но это случилось с нами в Казахстане. Заскучавший в степи экипаж казахов с погонами увидел машину с российскими номерами и бросился следом за чужаками. По сигналу останавливаемся на обочине. Скорость в порядке, ремни пристёгнуты. Что может быть не так, может, хотят узнать, не видели ли мы на трассе кого-то, кому нужна помощь? Полиция все-таки



- Покажите документы, а страховку? А пройдемте, водитель, с нами в нашу машину?



Через пять минут заподозрили что-то неладное. Вышли уточнить и увидели водителя побелевшего от наглости сотрудников полиции(проще говоря, обычных вымогателей).



- У вас от водителя запах алкоголя, он пьян! Сейчас поедем на освидетельствование!



А водитель то крепче чая и газировки ничего и не пьет. Вымогатели намекают, что ехать на освидетельствование в наркологию до ближайшего города по степи несколько часов, вряд ли кто-то на такое подпишется. Ждут денег.



- Ну, пахнет, пахнет у вас, может, пролили что-то или все-таки пили? - не теряют надежды



Потом замечают камеру. Меняются в лице:

- Ты зачем снимаешь нас?!!

- Журналист?!!!

- Какой журналист?!!

Смотрит на удостоверение со словом «пресса», суетится.

- Мы к гостям вообще хорошо относимся! Мы уже водителя вообще отпускать собираемся!

(только в этот момент второй полицейский берет в руки документы и решает их таки отдать)

Уточняют:

- Давай фотографии удалишь и все, и поедете дальше?