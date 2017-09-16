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§ NG.kz
"Благодаря родителям у меня есть время писать" - в Костанае открылась выставка картин Светланы Лойко
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29668
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.09.17 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выставка «Там, где душа летает» разместилась на втором этаже картинной галереи. На улице потеплело, а яркие цветы на полотнах Светланы ЛОЙКО вообще возвращают в летние дни. 15 сентября в зале галереи собрались гости, а вот виновницы вечера было не найти.
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Карамерген
Re: "Благодаря родителям у меня есть время писать" - в...




Отправлено: 16.09.17 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И терпентин на что-нибудь полезен (С)

§ Грибоедов
Re: "Благодаря родителям у меня есть время писать" - в...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 516
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 17.09.17 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто ремесленница, которая тупо тырит темы в интернете.



Почти все полотна содраны с каких-то интернетовских картинок. Художник сегодня тоже выродился, стал каким-то полуплагиатором, недоучкой.... Уже даже собственных мыслей нет. Любую картинку возьмите, найдете источник в яндексе.
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§ Грибоедов
Re: "Благодаря родителям у меня есть время писать" - в...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 516
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 17.09.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вышивка такая есть...
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Мурат
Re: "Благодаря родителям у меня есть время писать" - в...




Отправлено: 17.09.17 - 21:20
Комментарий удален модератором.

§ Грибоедов
Re: "Благодаря родителям у меня есть время писать" - в...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 516
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 17.09.17 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


И Юрка...
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Денис
Re: "Благодаря родителям у меня есть время писать" - в...




Отправлено: 18.09.17 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну, стырить сюжет тоже надо уметь,плагиатор,да.но сколько ей лет,може через лет 20 начнет свои картины писать.мама помогает,всем в управлении втюхивала ее картины

ТАНОМИ
Re: "Благодаря родителям у меня есть время писать" - в...




Отправлено: 18.09.17 - 11:46
Комментарий удален модератором.

§ Змея Подколодная
Re: "Благодаря родителям у меня есть время писать" - в...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 18.09.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На последнем фото, на одной из картин по моему Высоцкий с Мариной Влади)
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