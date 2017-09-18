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§ NG.kz
Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских гаишников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29668
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам россиян, их машину в степи остановил "заскучавший экипаж" дорожной полиции. Хотя видимых причин для остановки не было: "Скорость в порядке, ремни пристегнуты".
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АнтиЖПС
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такого беспредела мы не ожидали, но это случилось с нами в Казахстане. Заскучавший в степи экипаж казахов с погонами увидел машину с российскими номерами и бросился следом за чужаками. По сигналу останавливаемся на обочине. Скорость в порядке, ремни пристёгнуты. Что может быть не так, может, хотят узнать, не видели ли мы на трассе кого-то, кому нужна помощь? Полиция все-таки

- Покажите документы, а страховку? А пройдемте, водитель, с нами в нашу машину?

Через пять минут заподозрили что-то неладное. Вышли уточнить и увидели водителя побелевшего от наглости сотрудников полиции(проще говоря, обычных вымогателей).

- У вас от водителя запах алкоголя, он пьян! Сейчас поедем на освидетельствование!

А водитель то крепче чая и газировки ничего и не пьет. Вымогатели намекают, что ехать на освидетельствование в наркологию до ближайшего города по степи несколько часов, вряд ли кто-то на такое подпишется. Ждут денег.

- Ну, пахнет, пахнет у вас, может, пролили что-то или все-таки пили? - не теряют надежды

Потом замечают камеру. Меняются в лице:
- Ты зачем снимаешь нас?!!
- Журналист?!!!
- Какой журналист?!!
Смотрит на удостоверение со словом «пресса», суетится.
- Мы к гостям вообще хорошо относимся! Мы уже водителя вообще отпускать собираемся!
(только в этот момент второй полицейский берет в руки документы и решает их таки отдать)
Уточняют:
- Давай фотографии удалишь и все, и поедете дальше?

АнтиЖПС
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попрощались вымогатели словами: "Вы там в России расскажите, что в Казахстане в полиции нормальные ребята работают!". Ну, в общем рассказали.
Если вы поедете в Казахстан на машине, то практически гарантированно попадёте в подобную ситуацию. Это не случайность, так тут зарабатывают, это подтвердит любой путешественник, бывавший в Казахстане. Местные гаишники ждут любую неместную машину, что повымогать денег. Даже если прикопаться будет не к чему, казахи будут импровизировать.
Будьте бдительны и не платите бандитам!

Читатель 1
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А нас, кстати, в России особо никто не останавливает. До Москвы и обратно проехал - ни рубля не платил (ПДД соблюдал)

АнтиЖПС
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фуу как некрасиво.. стыдоба и позор. посмотрел фоточки патруля.
НГ сделайте репортаж про это. Найдите подсадных с РФ номерами вот материал будет у вас. Достали эти жпс просто так тормозить. клоунада чистой воды

§ Змея Подколодная
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 18.09.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Их же еще в офицеры не назначили))) Как только получат офицерские погоны, ситуация в корне поменяется. А на фото зачем лицо и номер машины затерли, нехорошо, страна должна знать героев.
Профайл

§ лимон
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 488
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 18.09.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а где "люстра" у патрульки и номер телефона доверия на двери не видно?!
Профайл

майор УАП
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 12:03
Комментарий удален модератором.

Гость
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родня категорически отказывается ехать на своем авто в наши степи, исключительно по причине радушия и доброжелательности наших ДПС, говорят у вас там че режим ЧС каждый день? что они тормозят всех подряд, надо-ненадо :-(

тётя Соня
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чем в РФ лучше сотрудники ГИБДД? Сотрудник ГИБДД Пятигорска обратился к Путину с просьбой прекратить систему взяток в отделе...и что? Уволили сотрудника ...

Дмитрий
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый день, Я сам из Костаная работаю в транспортной компании в РФ, так у нас в компании водители отказываются ехать в Казахстан! говорят денег давайте на гаишников))))

Гена
Re: Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских...




Отправлено: 18.09.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я всегда с собой вожу печеньки.. когда останавливают без причины и пытаются развести на деньги.. интересуюсь, не голодные ли они и предлагаю печенюшек... обычно обиженно возвращают документы)))

Гость
Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских гаишников




Отправлено: 18.09.17 - 12:28
Комментарий проходит проверку.

Гость
Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских гаишников




Отправлено: 18.09.17 - 12:29
Комментарий проходит проверку.
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