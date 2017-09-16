Медный: Конкретно аргументации нет. Все аргументы не выдерживают контраргументов и исторических примеров.
Да никто особенно и не старается.
Не надо придумывать новые аргументы, не надо искать доводы и убеждать. Просто повторять одно и то же по кругу, с небольшими вариациями, постоянно, много раз, с разных источников. Памяти у аудитории хватает примерно на месяц, в лучшем случае. Если сотня публичных людей повторяет, что латиница это куда более совершенный инструмент и лучше подходит для казахского языка — кто будет вникать, разбираться и вообще размышлять на эту тему?
Граждане: жрите дерьмо, ведь миллионы мух не могут ошибаться!
Цитата:
Медный: Печально, если граждане настолько слепы
Мнение граждан вообще никому неинтересно, и чем дальше тем меньше.
Шнырик: Но ты совершенно прав: всем пофиг. Надо сто тысяч раз в прессе повторить, что превратится, и все всё равно запомнят именно это :(
Тут подумалось
Вот почему-то всем понятно, что если nachat pisat po russki s pomosh'u primitivnogo i tupogo translita, то это просто нет русской раскладки, и нет возможности сервисом транслитерации воспользоваться.
Читать такой текст тяжело, писать им ещё тяжелее, и в целом пользоваться крайне напряжно. Независимо от того, сколько времени ты на это потратишь.
Но вдруг — следите за руками — казахский на новом латинском алфавите - расцветает и становится только лучше.
А ведь новый алфавит это и есть вот та самая тупейшая транслитерация. Тупорылая, сделанная в лоб, которой пользоваться неудобно, читать неудобно, объём текста увеличивает, зрительно восприниматься будет точно так же тяжело, как russkiy tekst zapisanniy latinicey.
Хуже, помню, воспринимались только IIpuMepHo BoT Takue TekcTbI Ha 3ape IIoIIyJI9IpHoCTu oHJIauH poJIeByIIIek !
Латиница менее затратна, чем кириллица, убеждена сотрудница института языкознания имени Ахмета Байтурсынова Назира Амиржанова. На своей страничке в Facebook она одной из первых высказала свое мнение о проекте нового латинского алфавита.
Лингвист считает, что новый латинский алфавит должен быть простым и понятным.
«Хотелось бы обратить внимание на достоинства и недостатки предлагаемого алфавита. К достоинствам, безусловно, можно отнести следующие обстоятельства:
1. Новый алфавит даст возможность общения, находясь в любой точке земного шара. 2. Он будет менее затратным.
Это самые большие достоинства предлагаемого алфавита.
Алфавит нужно делать так, чтобы его могло освоить сознание детей в возрасте 5-7 лет.
1. Алфавит мы делаем прежде всего для тех, кто изучает язык. Значит он должен быть простым и доступным для восприятия. 2. Алфавит должен подчиняться системе языковых норм. В казахском языке существуют языковые и коммуникативные нормы. К языковым относятся орфографические, орфоэпические, фонетические, грамматические и другие законы языка. 3. Как будет решаться проблема заглавной буквы? В казахском языке буквы ә, ө, ү занимают начальную позицию в слове. Выходит, ае мы будем писать как АЕ? Или все-таки Ае? 4. Предлагаемый алфавит окажет влияние на морфологическое разделение языка. Будет затруднено деление на слоги. 5. Также будет затруднено однотипное написание различных слов. Пример: түнгі — tuengi (читается туеңі).
Это следствие того, что создание алфавита исходит не из принципа 1 буква — 1 звук, а для удобства работы на компьютере», — говорит лингвист.
Хотелось бы подробнее остановиться на достоинствах:
Цитата:
1. Новый алфавит даст возможность общения, находясь в любой точке земного шара.
Возможность общения, как я понимаю, на казахском? Много ли граждан выезжает в любую точку земного шара в Казахстане? Многие ли там пользуются чем нибудь кроме собственных ноутбуков/смартфонов/планшетов, чтобы испытывать затруднения.
И какие они испытывают затруднения, текст на казахском набрать на чужом ноутбуке, без казахской раскладки? Так она добавляется за три минуты времени максимум. А на моём ноутбуке, кстати, и русской разметки-то нет, на самих кнопках, не говоря уже о казахской.
На мой взгляд, данное "достоинство" добавлено чтобы натянуть хоть какие-то плюсы.
Цитата:
2. Он будет менее затратным.
Почему он будет менее затратным и по сравнению с чем? С кириллицей? Почему, мне например это неочевидно, хотя бы потому что на переход придётся потратить весьма заметное количество денег, которые ещё посчитать не осилили.
Ну а дальше - сплошные недостатки, которые проистекают из того, что вместо разработки нового алфавита и орфографии, и приведения их в единую непротиворечивую систему - сделали тупой транслит.
Рауан Кенжеханулы, директор общественного фонда «Национальное бюро переводов»:
А что касается предложенного для обсуждения проекта алфавита, лично я хотел бы, чтобы выбираемые знаки не выходили за рамки клавиатуры (keyboard), предназначенной для английского языка.
Думаю, что среда, которая будет работать с казахскоязычным содержанием и текстом, поддержит меня. Предлагаемый вариант учитывает это требование.
Латинская клавиатура содержит 26 букв и знак ‘ (apostrophe). На этой основе можно создать казахский алфавит, который не будет нарушать языковые нормы и будет удобен в использовании.
Для этого необязательно придерживаться правила «один звук — одна буква», однако нельзя увлекаться и увеличением количества диграфов. По-моему, увеличение количества диграфов, передающих один звук, не должно превышать 3-4 единицы.
И ещё одна:
Цитата:
Казахская литература – одна из богатейших и благородных литератур в мире, ее словарный запас не уступает передовым языкам мира, а ее неповторимое звуковое разнообразие, философские понятия, духовная значимость и ценность поражают своей особенностью. Бесспорно, никто не сможет оспаривать это мнение. Однако большинство творений наших поэтов и писателей неизвестны, то есть их произведения не получили широкого распространения в дальнем зарубежье.
Хотя это парадокс. Скажу — причина кроется в кириллице.
Когда произведение переводится на другой язык, оно теряет 30 процентов своего содержания и значения.
А мы, когда переводили произведения своих творцов сначала на русский, а затем на английский языки, теряли 60 процентов содержания и значения этих произведений Поэтому миру неизвестен наш богатый и сочный язык, он не ведает, какую содержательность и особенность скрывает он».
[держится за голову, и орёт страшным голосом]
У меня аж монитор закумысоточил.
Вы поняли, как всё сложно, а? Кириллица виновата в том, что казахские произведения переводили сначала на русский, а затем на английский. А вот когда перейдём на латиницу, то сразу начнём переводить на английский. И станем известны миру.
Валентин: [держится за голову, и орёт страшным голосом]
У меня аж монитор закумысоточил.
Спокойнее!
Цитата:
ее словарный запас не уступает передовым языкам мира, а ее неповторимое звуковое разнообразие, философские понятия, духовная значимость и ценность поражают своей особенностью.
Казахоязычная поэзия разнообразна и красива, но что бы так откровенно льстить себе... Покажите мне, пожалуйста, казахского поэта равного советскому поэту - Маяковскому
Цитата:
Теперь перечислим самые известные и необычные неологизмы Маяковского. Примеры: «Сердцелюдые» - такое название Маяковский дает людям, которые могли бы жить на Марсе (поэма «Про это»). «Голоштанный» - эту характеристику поэт дает народу, который должен был выбрать власть буржуев или Советов, в своем произведении «Владимир Ильич Ленин». «Дрыгоножество» - этот эпитет достается балерине Кшесинской, которая была фавориткой Николая II. «Серпастый» и «молоткастый» паспорт становится предметом гордости поэта. «Испавлиниться» - такую характеристику дает Маяковский дому, из каждого окна которого должны были быть видны цветы. «Быкомордая» и «мясомясая» орава предстает перед читателем в ранних произведениях поэта. «Верблюдокорабледраконьи» эскадры описываются в поэме «Пятый Интернационал». «Задолицей» называет Маяковский полицию в той же поэме, посвященной Ленину.
Цитата:
Теперь более подробно поговорим о том, какие использованы неологизмы стихотворении Маяковского «Необычайное приключение». А точнее, перечислим их и опишем их функцию: «Горбил» пригорок – сравнение пригорка с горбом. «Деревний» - слово деревня используется в мужском роде. «Златолобо» - о солнце, то есть «золотой лоб» - неологизм используется для более красивого и емкого выражения смысла. «Луч-шаги» - лучи Солнца сравниваются с шагами, которые свидетельствуют о приближении Солнца к Поэту. «Взорим» - то есть взойдем – так зовет с собой Поэта Солнце. «Сонница» - противопоставление слову «бессонница», то есть сонливость, желание заснуть.
ABAI.KZ: «Алматы облысы латын қарпіне көшуді қолдауда» («В Алматинской области поддержали переход на латиницу») - В Талдыкоргане прошел круглый стол: «Латиница — требование времени», в котором приняли участие депутаты маслихата, представители НПО, политических партий и СМИ.
«Цель мероприятия — проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости перехода на латиницу и обсуждение вопросов по новому алфавиту. По словам члена городского общественного совета Каламкас ЕСЕНКУЛКЫЗЫ, 70 процентов населения земли перешло на латиницу. «Поддерживаю политику перехода на латиницу, потому что главное преимущество — не меняя языка, поменять шрифт. То есть, говоря простым языком, как слышим звуки, так и пишем. Если Казахстан тоже перейдет на латинский шрифт, то нас могут читать во всем мире», - считает она.
[утирает слёзы]
Не меняя языка - просто меняем шрифт, считает она. Как слышим звуки - так и пишем, считает она. Если перейдём на латинский шрифт, нас смогут читать во всём мире, считает она.
Валентин: Если перейдём на латинский шрифт, нас смогут читать во всём мире, считает она.
Нуачо, неправда что ли? Будут читать. Про правильность чтения и понимание никто же не говорит .
А если серьёзно, чересчур перегибают палку с восхищениями латиницей. Ну пусть языковеды считают это правильным, оптимальным и т.д., но тут же приводят настолько абсурдную "аргументацию", что просто смешно.
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