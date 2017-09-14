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≡ В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29666
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Академик Кенжегали САГАДИЕВ в своем выступлении вспомнил слова этнографа, исследователя казахской степи Ивана Левшина о том, что не будь Жанибека, северная часть казахской степи осталась бы под копытами лошадей монгольского хана.
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Денис
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 18.09.17 - 09:36
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Денис
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 18.09.17 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а почему в пресногорьковке деревне с 300-летней историей не поставят памятник казачкам,которые построили крепости от набегов кочевников? или это аполитично?тут ехать-то от Кустаная всего 200 км? И почему не озвучили ,во сколько бюджету обошлось эта скульптура почему -то без левой кисти?

§ Медный
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.09.17 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проезжал мимо несколько раз. И правда туловище не пропорционально, задумка автора понятна, чтобы батыр не терялся на фоне лошади, но вышло как всегда
Профайл

Марк Стаканыч
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 18.09.17 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Проезжал мимо несколько раз. И правда туловище не пропорционально, задумка автора понятна, чтобы батыр не терялся на фоне лошади, но вышло как всегда

Ну , тут вы не правы.Всё на месте, ибо монгольская лошадь она мелкая, а имено на них вся орда пркладывала шёлковый путь.Это вам не это.Не ахалтекинец.

гость
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 18.09.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
побыстрей бы на всех пустырях коней батыров наставили.
но им одна судьба- там будет стоять другой.
но это будет недолго.

§ Доктор СИЗО
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4010
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 18.09.17 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
а почему в пресногорьковке деревне с 300-летней историей не поставят памятник казачкам,которые построили крепости от набегов кочевников? или это аполитично?тут ехать-то от Кустаная всего 200 км?

-вам же ответили десятки раз.....собирайте деньги....ставьте....если такой зуд у людей появился....
Профайл

Гость
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку




Отправлено: 18.09.17 - 10:39
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