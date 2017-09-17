Мирам Re: В Костанай с бесплатным концертом приезжает... #6







Отправлено: - 23:04 Цитата: сайлау курманов:

скачал несколько треков, кажется неплохо , завтра послушаю из колонок

дорогой прошу тебя послушай с наушников, знаешь как мне бывает не весело когда сосед вдруг ночью в три часа, решит послушать музыку и где то до 7 часов утра, и установки такие у него мощные стены дрожат, мужику под 50 живет один, и главное двери никогда не открывает вообще никому, у тебя ведь то же соседи, пожалей нас или это ты и есть?