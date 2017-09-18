NG.kz В Костанае суд признал незаконным акт расследования смерти рабочего, погибшего под гусеницами бульдозера на строительстве набережной



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:05 В Костанайский городской суд обратилась мать 21-летнего сотрудника ТОО «Вакхстрой» Владимира Сибиры. Комиссия по расследованию несчастного случая посчитала, что работодатель в его смерти виновен лишь наполовину, с чем женщина не согласилась.

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