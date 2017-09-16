А вот подтянулись специалисты!



Цитата: Латиница менее затратна, чем кириллица, убеждена сотрудница института языкознания имени Ахмета Байтурсынова Назира Амиржанова. На своей страничке в Facebook она одной из первых высказала свое мнение о проекте нового латинского алфавита.



Лингвист считает, что новый латинский алфавит должен быть простым и понятным.



«Хотелось бы обратить внимание на достоинства и недостатки предлагаемого алфавита.

К достоинствам, безусловно, можно отнести следующие обстоятельства:



1. Новый алфавит даст возможность общения, находясь в любой точке земного шара.

2. Он будет менее затратным.



Это самые большие достоинства предлагаемого алфавита.



Алфавит нужно делать так, чтобы его могло освоить сознание детей в возрасте 5-7 лет.



1. Алфавит мы делаем прежде всего для тех, кто изучает язык. Значит он должен быть простым и доступным для восприятия.

2. Алфавит должен подчиняться системе языковых норм. В казахском языке существуют языковые и коммуникативные нормы. К языковым относятся орфографические, орфоэпические, фонетические, грамматические и другие законы языка.

3. Как будет решаться проблема заглавной буквы? В казахском языке буквы ә, ө, ү занимают начальную позицию в слове. Выходит, ае мы будем писать как АЕ? Или все-таки Ае?

4. Предлагаемый алфавит окажет влияние на морфологическое разделение языка. Будет затруднено деление на слоги.

5. Также будет затруднено однотипное написание различных слов. Пример: түнгі — tuengi (читается туеңі).



Это следствие того, что создание алфавита исходит не из принципа 1 буква — 1 звук, а для удобства работы на компьютере», — говорит лингвист.



Хотелось бы подробнее остановиться на достоинствах:



Цитата: 1. Новый алфавит даст возможность общения, находясь в любой точке земного шара.



Возможность общения, как я понимаю, на казахском?

Много ли граждан выезжает в любую точку земного шара в Казахстане? Многие ли там пользуются чем нибудь кроме собственных ноутбуков/смартфонов/планшетов, чтобы испытывать затруднения.



И какие они испытывают затруднения, текст на казахском набрать на чужом ноутбуке, без казахской раскладки?

Так она добавляется за три минуты времени максимум.

А на моём ноутбуке, кстати, и русской разметки-то нет, на самих кнопках, не говоря уже о казахской.



На мой взгляд, данное "достоинство" добавлено чтобы натянуть хоть какие-то плюсы.



Цитата: 2. Он будет менее затратным.



Почему он будет менее затратным и по сравнению с чем? С кириллицей?

Почему, мне например это неочевидно, хотя бы потому что на переход придётся потратить весьма заметное количество денег, которые ещё посчитать не осилили.



Ну а дальше - сплошные недостатки, которые проистекают из того, что вместо разработки нового алфавита и орфографии, и приведения их в единую непротиворечивую систему - сделали тупой транслит.



Всем привет.