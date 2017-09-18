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§ NG.kz
ЮКО побила рекорд страны по числу жителей с именем Нурсултан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29666
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больше всего людей с именем Нурсултан проживают в Южно-Казахстанской области – 10 265 человек. Таким образом, ЮКО возглавила рейтинг Нурсултанов, родившихся или приехавших в область с 1991 года по 2016 год включительно.
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Денис
Re: ЮКО побила рекорд страны по числу жителей с именем Нурсултан




Отправлено: 18.09.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
есать в кустанае СТО так и называется нур сто. так проходимцев еще поискать надо. в чем прикол прибавлять нур ко всему что движется и не движетсяТипа оберег от проверок?

§ Vital
Re: ЮКО побила рекорд страны по числу жителей с именем Нурсултан
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4695
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.09.17 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статистика устаревшая. В этом году много было знаменательных мероприятий. Имя Экспо будет в лидерах . Еще модное имя Вчк. 👧👨👩👴👦

[Исправлено: Vital, 18.09.2017 - 08:51]
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* сайлау курманов
Re: ЮКО побила рекорд страны по числу жителей с именем Нурсултан
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2125
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.09.17 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очень давно, когда еще не было ЦОНов, чтоб зарегистрировать сделку или договор какой , требовалось занимать очередь рано утром и отстоять живую очередь ,так помнится одна не такая уж старая женщина не могла ни читать ни писать, ее имя регистратору пришлось выписать крупными буквами , с тем чтобы та могла от руки вписать в графу под роспись. Фамилии и отчества у девушки видимо не было , ее звали просто- Зялюпа, очередь была в восторге!
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§ Vital
Re: ЮКО побила рекорд страны по числу жителей с именем Нурсултан
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4695
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.09.17 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

А ты хулиган😂😃
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§ Доктор СИЗО
Re: ЮКО побила рекорд страны по числу жителей с именем Нурсултан
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4010
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 18.09.17 - 10:11
Комментарий удален модератором.
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предложение
Re: ЮКО побила рекорд страны по числу жителей с именем Нурсултан




Отправлено: 18.09.17 - 10:22
Комментарий удален модератором.
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