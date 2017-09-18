сайлау курманов Re: ЮКО побила рекорд страны по числу жителей с именем Нурсултан #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2125

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:54 очень давно, когда еще не было ЦОНов, чтоб зарегистрировать сделку или договор какой , требовалось занимать очередь рано утром и отстоять живую очередь ,так помнится одна не такая уж старая женщина не могла ни читать ни писать, ее имя регистратору пришлось выписать крупными буквами , с тем чтобы та могла от руки вписать в графу под роспись. Фамилии и отчества у девушки видимо не было , ее звали просто- Зялюпа, очередь была в восторге!