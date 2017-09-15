Цитата: Мнайдар:

вы знаете CHINOIS до 2014 года до известных событии на Украине с оккупации территории в нашем обществе по крайней мере у наших знакомых вообще не было разговора кто есть кто Казах, Русский или там другой национальности, но когда произошли эти события все задумались, а вдруг завтра из вне поступит посыл и мой сосед с кем по субботам выпивал в гараже или мой коллега с которым мы проработали 20 лет



А вдруг "из вне", (а вдруг" с другой планеты") "поступит посыл"... но, на всякий случай будем уже сейчас кричать о "колонизаторах, о "старшем брате, который "ноги на стол" и проч., и проч.... А то не понимают, что как аукается, то так и откликается. Мудрые говорили:

"Живущий в стеклянном доме не должен бросаться камнями". Так что некоторым здесь, слишком демонстрирующим свой экстремистский "патриотизм", следовало бы немного умерить свой пыл.