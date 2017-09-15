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≡ В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29663
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Студенты рассказывали журналистам, что они с удовольствием поддержали идею флешмоба и буквально за час собрались на площади. Однако выглядело сие действие, как цветная нагнанная толпа молодых людей с одинаково безразличным выражением на лицах.
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-25
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 17.09.17 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Об чем речь? Референдум знаете что такое? Сейчас Каталония проголосует за выход из Испании и что тогда скажите?

кто организует референдум? сколько вас смогут выйти и проголосовать? ты и еще человек 10 остальные 25% населения будут сидеть дома, если их спросят на камеру, то они вслух заявят что против референдума, про себя будут сочувствовать вам, так что у нас с этим туго будет, так что не баламуть народ зря.

Гога
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 17.09.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
на пример Украины

Они там уже между собой не могут разобраться, кто вор, кто корупционнер, кто сепар, кто враг народа. Все смешалось в кучу..такой клубок противоречий. Времена оваща вспоминают уже с ностальгией. К нам в Польшу приезжают, заискивают. Пан, пан..свою власть хают так, чо уши в трубочку сворачиваются. И заявляют, Крым и Донбасс ушли от тех, кого мы сейчас люто ненавидим.

Гога
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 17.09.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
-25:

Ты о чем, я не в Испании, а в Польше живу :lol: Тебе референдум как факт указали. Чего ты его мне приписываешь. А там голосовать выйдет много. Был в Барсе этим летом, настроение видел. И главное, глава Евросоюза на днях заявил. " Мы будем уважать мнение каталонцев". Что не так, температуришь? :lol:

бывалый
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 17.09.17 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
от джунга, заканчивая созданиемвсей существующей инфрастурктуры...ведь не секрет, что не приди русский царь сюда, вы бы сейчас входили в состав либо Китая, либо Монголии и никакая "освободительная армия КЕнесары Касымова вам бы не помогла", а была бы раздавлена жонгарами, да и сам Кенесары был потомком жонгар.... когда к вам придет понимание того, что исходя из вашего географического положения и исторической подоплеки

а что такое "джунг"? и вообще это в лужу пук.

§ Обликоморале
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3814
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.09.17 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чё тут нацпаты так температурят? Сами хают "совок", а тут этот флешмоб его "кривое зеркало". Чем то напоминает Северную Корею.
Из прошлого...
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бывалый
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 17.09.17 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А чё тут нацпаты так температурят?

это вы о себе? супер.

ТАНОМИ
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 17.09.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мнайдар:
вы знаете CHINOIS до 2014 года до известных событии на Украине с оккупации территории в нашем обществе по крайней мере у наших знакомых вообще не было разговора кто есть кто Казах, Русский или там другой национальности, но когда произошли эти события все задумались, а вдруг завтра из вне поступит посыл и мой сосед с кем по субботам выпивал в гараже или мой коллега с которым мы проработали 20 лет


А вдруг "из вне", (а вдруг" с другой планеты") "поступит посыл"... но, на всякий случай будем уже сейчас кричать о "колонизаторах, о "старшем брате, который "ноги на стол" и проч., и проч.... А то не понимают, что как аукается, то так и откликается. Мудрые говорили:
"Живущий в стеклянном доме не должен бросаться камнями". Так что некоторым здесь, слишком демонстрирующим свой экстремистский "патриотизм", следовало бы немного умерить свой пыл.

-25
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 17.09.17 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Что не так, температуришь?

мы еще 86 году одни из первых в союзе завоевали право быть хозяевами своей жизни, говорить на своем языке, писать латинским шрифтом и если надо это молодежь выйдет и защитит нашу независимость как их отцы и матери, так что quote спи спокойно кина не будет.

§ Обликоморале
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3814
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.09.17 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые кураторы бывалого, верните "простынь" годов так 14-15 го. Тот хоть не столь уныл был и ЧЮ у него присутствовало.
ПысЫ: Хотя есть подозрения, что этот все тот же, только вот начал тихом тихом деградировать. Спасайте парня, отправьте по обмену опыта его хотя бы в Ольгино.
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бывалый
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 17.09.17 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
-25:
если надо это молодежь выйдет и защитит нашу независимость как их отцы и матери,

чем поить станете, али колоть чего? 100 процентов уже известно что вышли НАРКОМАНЫ в 1986 году для разогрева толпы так сказать, и разогрели Аллажар лучше смотри, внимательней, наблюдай кто первым вышел а не воздух сотрясай тута.

-25
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 17.09.17 - 22:47
Комментарий удален модератором.

Гость
В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства




Отправлено: 18.09.17 - 06:16
Комментарий проходит проверку.

§ Обликоморале
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3814
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.09.17 - 07:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
-25:
молодежь выйдет и защитит нашу независимость

Вопрос. От кого защищать собрались? От тех кто 5 июня 2016 года в Актобе террор устраивал?
Цитата:
-25:
кина не будет

Цирк - шапито интересней. Согласен.
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