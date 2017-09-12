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§ NG.kz
Поезд Алматы- Костанай
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29663
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
12 сентября. Поезд 043. Прибытие в Костанай 8.17. Вагон 10. Температура в вагоне +8. Всех ли удастся поднять с полок? Проводники сказали: Угля нет!
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ди
Re: Поезд Алматы- Костанай




Отправлено: 12.09.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а что вы хотели и экспо и теплые вагоны??? всегда приходится чем то жертвовать...

гость
Re: Поезд Алматы- Костанай




Отправлено: 12.09.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в 8 утра в Кустанае было 2 градуса выше нуля.

Пассажир
Re: Поезд Алматы- Костанай




Отправлено: 17.09.17 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А какие допотопные вагоны и что самое интересное белье не глаженное гадюшник а не поезда а ведь на перевозку выигоывают тендера кому то выгода.
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