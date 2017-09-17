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≡ В Костанай с бесплатным концертом приезжает российско-белорусская группа Nuteki		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанай с бесплатным концертом приезжает российско-белорусская группа Nuteki
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29663
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.09.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рок-группу Nuteki в 2007 году создали музыканты из Беларуси, которые сейчас обосновались в Москве. Группа уже 10 лет пишет песни и ездит с концертами по России, Беларуси и Украине. Теперь бэнд добрался и до Казахстана.
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постойте
Re: В Костанай с бесплатным концертом приезжает...




Отправлено: 17.09.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так и не написано в каком стиле работают музыканты, поэтому жирный минус промоутерам. Можно загуглить, но если я вижу афишу на улице и без мобильного инета с собой или я не ЦА группы тогда?

тётя Соня
Re: В Костанай с бесплатным концертом приезжает...




Отправлено: 17.09.17 - 16:36
Комментарий удален модератором.

Юлия
Re: В Костанай с бесплатным концертом приезжает...




Отправлено: 17.09.17 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо за своевременную информацию(((. Концерт в 19.00, время выхода информации 15.31.

§ bgb
Re: В Костанай с бесплатным концертом приезжает...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3651
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 17.09.17 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очень оперативная поданная информация. нг все больше разочаровывает меня. отмеряет 7 раз, когда все уже отрезают по 7 разу.... :-x
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§ сайлау курманов
Re: В Костанай с бесплатным концертом приезжает...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2123
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.09.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скачал несколько треков, кажется неплохо , завтра послушаю из колонок
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123
Re: В Костанай с бесплатным концертом приезжает...




Отправлено: 17.09.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ребята часто играют в церкви протестантского толка

Мирам
Re: В Костанай с бесплатным концертом приезжает...




Отправлено: 17.09.17 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
скачал несколько треков, кажется неплохо , завтра послушаю из колонок

дорогой прошу тебя послушай с наушников, знаешь как мне бывает не весело когда сосед вдруг ночью в три часа, решит послушать музыку и где то до 7 часов утра, и установки такие у него мощные стены дрожат, мужику под 50 живет один, и главное двери никогда не открывает вообще никому, у тебя ведь то же соседи, пожалей нас или это ты и есть?
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