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§ NG.kz
Казахстанские адвокаты назвали законопроект об их деятельности вмешательством государства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29663
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.09.17 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Адвокаты считают, что основные положения концепции и законопроекта противоречат принципиальной позиции Президента РК о необходимости развития и укрепления института адвокатуры.
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§ Медный
Re: Казахстанские адвокаты назвали законопроект об их...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 439
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.09.17 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В то же время Нурсултан Назарбаев на совещании 25 августа раскритиковал работу госслужащих и адвокатов. Квалификацию адвокатов Президент Казахстана назвал недостаточной.

а квалификацию законотвоцев как же? :-)
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777
Re: Казахстанские адвокаты назвали законопроект об их...




Отправлено: 17.09.17 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое интересное впереди. Нужно ставить ставки, кто победит. Ставлю на министра юстициии
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