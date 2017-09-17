/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Прорыв канализации на Наримановской в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Прорыв канализации на Наримановской в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29663
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.09.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера рванула канализация по улице Наримановская. Океан канализационных стоков хлынул в Тобол. Сейчас аварийщики качают это самое дело прямо на дорогу, и прямиком в реку.

Читать новость

кротам
Re: Прорыв канализации на Наримановской в Костанае




Отправлено: 17.09.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая здесь была хорошая дорога.Теперь что тут? Где дорога?

§ Медный
Re: Прорыв канализации на Наримановской в Костанае
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 439
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.09.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первое фото это же Тарана, "аккумуляторный мир" магаз
Профайл

§ Обликоморале
Re: Прорыв канализации на Наримановской в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3808
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.09.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
это же Тарана

Ога, оно самое. Рвануло судя по всему на Майлина и через весь город прямиком на Наримановскую и в Тобол. :lol:
Профайл

x
Re: Прорыв канализации на Наримановской в Костанае




Отправлено: 17.09.17 - 17:48
Комментарий удален модератором.

что делать
Re: Прорыв канализации на Наримановской в Костанае




Отправлено: 17.09.17 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тетя Соня здесь чертей не найдет, как в силовых кабелях что загорелись? Черти из земли повылазили, пробурили лунку так сказать.

§ Моше
Re: Прорыв канализации на Наримановской в Костанае
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4353
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 17.09.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ога, оно самое. Рвануло судя по всему на Майлина и через весь город прямиком на Наримановскую и в Тобол.

Аватарка у вас забавная, извиняюсь спросить - не на месте ли событий побывали? :lol:
Профайл

§ drakon
Re: Прорыв канализации на Наримановской в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11966
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.09.17 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Рвануло судя по всему на Майлина и

А я подумал,что дождь у вас былЦитата:
Моше:
не на месте ли событий побывали? :lol:

А оно, вон оно - что... :lol: :oops:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 90
Пользователей: 0
Всего: 90

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх