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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11966
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.09.17 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
По ссылкам не хожу

Цитата:
Обликоморале:
Тем более с вашими пратифными.

Кто о чём,а ОМ - о "бане". Я о девочках.

Они же и на моём видео... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11966
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.09.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Обрати внимание ...на название. 8-)

Нехорошо - над Покойницей- смеяться... :lol:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4693
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.09.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ОМ ты как посмел такую газету запоганить. Историческая. Нашу газету незя, мог бы что ли костанайские новости постелить. А?😢😭
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11966
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.09.17 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дождь с градом был Промокла она.

Теперь сушится - на солнышке... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 17.09.2017 - 22:00]
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11966
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.09.17 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребятишки - в ожидании Октоберфеста.

ОМ -захвати с собой газеты,чтобы
было на чём - спать... :lol: :oops: :-P
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