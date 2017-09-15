Цитата: Гога:

Об чем речь? Референдум знаете что такое? Сейчас Каталония проголосует за выход из Испании и что тогда скажите?

кто организует референдум? сколько вас смогут выйти и проголосовать? ты и еще человек 10 остальные 25% населения будут сидеть дома, если их спросят на камеру, то они вслух заявят что против референдума, про себя будут сочувствовать вам, так что у нас с этим туго будет, так что не баламуть народ зря.