NG.kz "Благодаря родителям у меня есть время писать" - в Костанае открылась выставка картин Светланы Лойко



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 21:59 Выставка «Там, где душа летает» разместилась на втором этаже картинной галереи. На улице потеплело, а яркие цветы на полотнах Светланы ЛОЙКО вообще возвращают в летние дни. 15 сентября в зале галереи собрались гости, а вот виновницы вечера было не найти.

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