NG.kz В Костанай с бесплатным концертом приезжает российско-белорусская группа Nuteki



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:18 Рок-группу Nuteki в 2007 году создали музыканты из Беларуси, которые сейчас обосновались в Москве. Группа уже 10 лет пишет песни и ездит с концертами по России, Беларуси и Украине. Теперь бэнд добрался и до Казахстана.

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