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≡ В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29663
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Академик Кенжегали САГАДИЕВ в своем выступлении вспомнил слова этнографа, исследователя казахской степи Ивана Левшина о том, что не будь Жанибека, северная часть казахской степи осталась бы под копытами лошадей монгольского хана.
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§ Монгол Шуудан
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Монгол Шуудан


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Сообщений: 52
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 17.09.17 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей Иванович:
на более "тяжелые" внутривенно, мой совет как старого человека "тормознись" до хорошего не доведет, а вино оно смот

Марик, совсем ветку зафлудил, жду когда иссякнет фантазия. Надолго ли тебя хватит?
Батарейки не подсели? Зарядить может?
Пиво или ты на вино присел?
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§ Монгол Шуудан
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 52
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 17.09.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель Солнца:
Прожить 40-50 лет бок-о-бок с казахами и не смог выучить даже элементарные слова. По казахский "с

Зачем ты навязываешься? Почему требуешь уважения? Ты считаешь что уважение можно навязать? Или оформить приказом.
Подобная навязчивость ...да результат получается другим. Тебе ЭТО понятно?
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* Обликоморале
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3808
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.09.17 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель Солнца:

Ахаха. Пытаясь иногда с умничать, подумай прежде ап чем речь, чтобы не выглядеть глупо. В отличии от тебя пишущего на кириллице, я в том "спасибо" шагнул в сторону латиницы. Кто хоть немного с серым веществом дружит, прекрасно это поняли. Жаль, что до "солнцем озаренного" это не дошло.
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* Обликоморале
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3808
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.09.17 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей Иванович:

Канешно Серик, я смотрю, только не в сторону запада, а востока. Мне Китай ближе, да и географически он ближе запада. Да и по сути у нас уже все китайское, начиная от ширпотреба и мелочевки, заканчивая высокотехнологичным оборудованием. На юге они уже начинают хозяйничать, по тихому так. Вот.
Насчет развала. Ну тут ты со своей больной с похмелья головы на здоровую не перекладывай. Пропил страну ты. А я на тебе зарабатывал. Вот такой я негодяй :lol:
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§ Монгол Шуудан
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 52
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 17.09.17 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей Иванович:
тебя понимаю, конечно тебе неприятны люди по ста

Это когда маленьких деток развлекают, то детки ладошками глаза закрывают. И они считают, что если они ничего не видят, то и их не видно.
Они так прячутся. Умок то ещё детский.
Ты то здоровый лоб. А умок видать ...того, не созрел.
Взял ник с характерной нации и пургу гонишь цельный день.
Хоть бы про батыра что-то интересное написал.
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§ bgb
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3651
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 17.09.17 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я бы модеру посоветовал закрыть тему. пополоскали - и хватит. тут уже перешли на личности и флуд.
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Гость
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку




Отправлено: 17.09.17 - 21:02
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