Обликоморале Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану... #153





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3808

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:04 Цитата: Сергей Иванович:



Канешно Серик, я смотрю, только не в сторону запада, а востока. Мне Китай ближе, да и географически он ближе запада. Да и по сути у нас уже все китайское, начиная от ширпотреба и мелочевки, заканчивая высокотехнологичным оборудованием. На юге они уже начинают хозяйничать, по тихому так. Вот.

Насчет развала. Ну тут ты со своей больной с похмелья головы на здоровую не перекладывай. Пропил страну ты. А я на тебе зарабатывал. Вот такой я негодяй