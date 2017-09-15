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≡ В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29663
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Студенты рассказывали журналистам, что они с удовольствием поддержали идею флешмоба и буквально за час собрались на площади. Однако выглядело сие действие, как цветная нагнанная толпа молодых людей с одинаково безразличным выражением на лицах.
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-25
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 17.09.17 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Об чем речь? Референдум знаете что такое? Сейчас Каталония проголосует за выход из Испании и что тогда скажите?

кто организует референдум? сколько вас смогут выйти и проголосовать? ты и еще человек 10 остальные 25% населения будут сидеть дома, если их спросят на камеру, то они вслух заявят что против референдума, про себя будут сочувствовать вам, так что у нас с этим туго будет, так что не баламуть народ зря.

Гога
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 17.09.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
на пример Украины

Они там уже между собой не могут разобраться, кто вор, кто корупционнер, кто сепар, кто враг народа. Все смешалось в кучу..такой клубок противоречий. Времена оваща вспоминают уже с ностальгией. К нам в Польшу приезжают, заискивают. Пан, пан..свою власть хают так, чо уши в трубочку сворачиваются. И заявляют, Крым и Донбасс ушли от тех, кого мы сейчас люто ненавидим.

Гость
В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства




Отправлено: 17.09.17 - 19:08
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