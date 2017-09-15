/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 5«12345»
§ NG.kz
В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла в честь послания главы государства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29663
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.09.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Студенты рассказывали журналистам, что они с удовольствием поддержали идею флешмоба и буквально за час собрались на площади. Однако выглядело сие действие, как цветная нагнанная толпа молодых людей с одинаково безразличным выражением на лицах.
Читать новость

07iitra
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Где фото того что получилось?

на площадке для выгула собак были? видели что тама под ногами? вот и человек,извините, женщина вам о том же говорит....
:lol: Цитата:
amduscias:
Из них только тучку можно сложить.

:lol: :lol: :lol:

Читатель 1
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересная "баталь")). Если отбросить нац пикировки, то "госы" проигрывают с разгромным счётом

07
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 15.09.17 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
бывалый:
нацик он доморощенный. стучит на ФСБ


сексот. а ты об этом не знал. есть еще один . озвучить?

§ karik
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...
karik


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 05.11.15
Отправлено: 16.09.17 - 01:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лизоблюды!!!!!!
Профайл

Костанаец2
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 16.09.17 - 02:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глупо, что такое большое количество молодых, работоспособных ребят было задействовано в такой бестолковой акции. Если бы каждый из них, покрасил
хотя бы 10 метров бордюров в благородный гранитный цвет на Абая, сколько бы бюджетных средств было бы сохранено, за один день!!! При совдепе нас школьников и студентов хотя бы на картошку вывозили пользы и впечатлений куда больше было, несмотря на то что мы в течения дня, больше 2-3 ведер не собирали.

Гога
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 16.09.17 - 06:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
бывалый:

А ты её сейчас продаешь постоянно, прикрывшись ура-патриотизмом.

§ Обликоморале
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3802
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.09.17 - 08:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо журналистам, что сие действие правдиво описали. Улыбнуло. Ждем продолжения и новых флешмобов, нам есть с кем в этом плане по соревноваться.
Профайл

казах
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 16.09.17 - 08:57
Комментарий удален модератором.

Шакшак батыр
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 16.09.17 - 10:09
Комментарий удален модератором.

§ CHINOIS
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 17.09.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мнайдар:
как же вы ненавидите наш народ наше государство

вовсе нет,хотя у определенного процента русских и есть такие чувства, но далеко не у всех и даже не у большинства.
встречный вопрос: неужели вы-казахи, так сильно ненавидите все русское, что так открещиваетесь и так поганите свою же историю? ответ будет аналогичным. У определенной прослойки кумысных нацпатриотов есть такая ненависть, но далеко не у всех и даже не у большинства. Просто стоит проводить более лояльную политику и более уважительно относиться к людям, к народу, который почти три сотни лет обустраивал вам вашу сегодняшнюю жизнь, начиная от осовбождения вас, казахи, от джунга, заканчивая созданиемвсей существующей инфрастурктуры...ведь не секрет, что не приди русский царь сюда, вы бы сейчас входили в состав либо Китая, либо Монголии и никакая "освободительная армия КЕнесары Касымова вам бы не помогла", а была бы раздавлена джунгарами, да и сам Кенесары был потомком джунгар.... когда к вам придет понимание того, что исходя из вашего географического положения и исторической подоплеки у вас есть только два выхода, либо прижиматься ближе к россии либо рано или поздно поднимать над свой страной знамя Китая....
Профайл

Мнайдар
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 17.09.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
неужели вы-казахи, так сильно ненавидите все русское, что так открещиваетесь и так поганите свою же историю?

вы знаете CHINOIS до 2014 года до известных событии на Украине с оккупации территории в нашем обществе по крайней мере у наших знакомых вообще не было разговора кто есть кто Казах, Русский или там другой национальности, но когда произошли эти события все задумались, а вдруг завтра из вне поступит посыл и мой сосед с кем по субботам выпивал в гараже или мой коллега с которым мы проработали 20 лет с бешеными глазами начнет рвать наши флаги, громить акиматы и органы власти, а мой сосед будет показывать зеленным человечкам где прячется мой сын и дочь (они госслужащие) если они такое сделали с своим братским народом тогда можно представить что они сделают с нами, там ведь то же были мирные граждане даже пели гимн украины, служили в украинской армии, учились в учебных заведениях украины, просто в голове не укладывается как они могли ... я полагаю наше правительство то же после тех событии сделает выводы.

Гога
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 17.09.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мнайдар:

Об чем речь? Референдум знаете что такое? Сейчас Каталония проголосует за выход из Испании и что тогда скажите?
Цитата:
Мнайдар:
с бешеными глазами начнет рвать наши флаги, громить акиматы и органы власти

Как точно ты описал происходящее уже 3 с лишним года на Украине. Сейчас вон в Одессе громить мэрию собрались.

Гога
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 17.09.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мнайдар:

А почему ты тут не Сергей Иваныч? :lol: Будь уж до конца товарищ провокатор откровенен.

§ Медный
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 439
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.09.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мнайдар:
2014 года до известных событии на Украине

Вы нам пытаетесь откровенно соврать что мирные люди просто так захотели отделиться от своих же братьев. и совсем не замечаете что реформы, которые проводят наше правительство и те же самые лозунги, которые вы озвучиваете озвучивает Украина. На территориях ЛДНР живут украинцы, бывшие украинцы, которых отвергло государство.
А теперь снова давайте ссылайтесь на пример Украины, и твердите по заветам Гебельса, что не политика государства Украина, создало то что сейчас там есть.

Осторожно мат :-o
Профайл

Макар
Re: В Костанае 200 студентов составили шестицветную фигуру орла...




Отправлено: 17.09.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанаец2:
Глупо, что такое большое количество молодых, работоспособных ребят было задействовано в такой бестолковой акции.

почему бесполезные акции, это тренировка, завтра к примеру выйдут человек 20 протестующих против политики президента и правительства, а они организуют альтернативную акцию в поддержку президента и правительства и осуждении "бунтовщиков", да еще и бить начнут, а менты будут стоять и улыбаться, и все это будет сниматься приглашенными международными сми и покажут что отщепенцы поднялись против демократических сил.
Ответить 
Страница 4 из 5«12345»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Монгол Шуудан

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 85
Пользователей: 1
Всего: 86

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх