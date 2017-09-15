Цитата: Обликоморале:

Вот не помню я этих проблем с дефицитом пива. Очереди были, но шоб деецит его в Кустике, хм.

Не было разливного, брали бутылочное. В центральный и бородинский постоянно завозили.

Да ладно?! В самом начале 90-х в городе было всего 4-5 точек, где продавали разливное. Вагончик стоял в 9-ом микрорайоне, мы там постоянно затаривались, на "мостике", где-то на КСК , а вот дальше не помню. Ну а бутылочное вообще редкость было.