цирк перегорел Re: Головкин и "Канело" завершили бой вничью: все... #9







Отправлено: - 19:04 Цитата: Раман:

Наши то все дома, если коротка.

А где он?Что здесь мешает тренироваться и жить?

Тебе даже ответ был дан. Это профи бокс и соревнуются они в международных версиях боксерских организаций (читай НХЛ, КХЛ сразу). Голова - не футбольный или хоккейный клуб, у него нет клубного директора, спортивного директора, главного тренера, спортивного тренера, финансовой и пр. администрации которая продвигает клуб и решает все его проблемы в частности. У него есть личный промоутер и тренер со своей школой в США, которого он выбрал по себе. Зарабатывает он по спонсорским контрактам, но пока ты не стал звездой тебе надо хотябыпродавать свои бои (билеты, трансляции), и это ест-нно делается в США, по мере роста подбирать спарринг-партнеров со схожей комплекцией и школой будущего противника. США - мекка бокса. Тренер его готовил 17чемпионов мира и сам заслужил место

Зале славы бокса. Продавать свои бои Голова здесь не сможет, оставаясь в топах ассоциации, тренироваться можно, но постоянно нужно будет выписывать партнеров, а с тренером болтать по скайпу, ага. Да и почти вообще все противники большого не согласятся боксировать в QZ на постоянной основе - опять же билеты и трансляции, промоушн на тв. Разок можно было бы на ЭКСПО в Астане, но не сошлось.