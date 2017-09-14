Цитата: Мишаня:

с пмж в страну обетованную

Это в Израиль что ли? Так вроде вторая категория граждан это и христиане и мусульмане и ещё чёрт знает кто по вероисповедании лично я наблюдал



Цитата: Сергей Иванович:

сейчас как раньше нельзя уйти в запой на неделю

ТАк оказывается, вот где была свобода! раньше! а сейчас мордор и кГовавый тоталитаризмЪ

а ну вот, оказывается реформы то идут

Цитата: пару раз тормозили менты, прощали не такие как сейчас коррупционеры, все было раньше чинно по людски и коллектив был спаяны, не было карьеристов как сейчас, зто я говорю о конце 80х