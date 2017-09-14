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≡ В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29663
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Академик Кенжегали САГАДИЕВ в своем выступлении вспомнил слова этнографа, исследователя казахской степи Ивана Левшина о том, что не будь Жанибека, северная часть казахской степи осталась бы под копытами лошадей монгольского хана.
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гость
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 17.09.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
тётя Соня:
Но однозначно и неоспоримо ...перегара сивушного будет намного меньше!

Опыт не пропьешь :lol:

§ Доктор СИЗО
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4006
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.09.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ответ для костанайца. Кто тебя бедолага о чем тут тебя спрашивает? Трешься серым ремешком среди тех , кто имеет свое мнение. И не боится его высказывать. Выношу на совет редакции свое предложение. Дать возможность опубликовать 20 комментариев.После этого принять по нему решение.Предложить ему регистрацию на форуме. Или забанить его айпиадрес.
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Сергей Иванович
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 17.09.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
А! Тыж в 2 часа ночи пишешь. Все ж таки сам с собой, но мысли пока излагать способен..

да не пью я уже лет пять, все уже раньше выпил, да и люди сейчас другие.

§ Медный
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 439
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.09.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
с пмж в страну обетованную

Это в Израиль что ли? Так вроде вторая категория граждан это и христиане и мусульмане и ещё чёрт знает кто по вероисповедании :-x лично я наблюдал

Цитата:
Сергей Иванович:
сейчас как раньше нельзя уйти в запой на неделю

ТАк оказывается, вот где была свобода! раньше! а сейчас мордор и кГовавый тоталитаризмЪ :lol: :lol: :lol:
а ну вот, оказывается реформы то идут :-) :-)
Цитата:
пару раз тормозили менты, прощали не такие как сейчас коррупционеры, все было раньше чинно по людски и коллектив был спаяны, не было карьеристов как сейчас, зто я говорю о конце 80х
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145
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 17.09.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Это в Израиль что ли? Так вроде вторая категория граждан это и христиане и мусульмане и ещё чёрт знает кто по вероисповедании лично я наблюдал

нет не израиль наверное, он же говорит про дальневосточный гектар, а где еще все бесплатно дают наверное РФ.

§ Обликоморале
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3802
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.09.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей Иванович:

И снова здравствуйте. :lol: Ты случайно не у Зауреш Изалдиной лечился? Судя по рассказам, похож на её пациента.
Жги дальше. Можешь вкупе с ВЧК и пучеглазкой.
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§ Монгол Шуудан
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Монгол Шуудан


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Сообщений: 47
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 17.09.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей Иванович:
да не пью я уже лет пять, все уже раньше выпил, да и люди сейчас другие.

Тетя-дядя Соня Иваныч.
У тебя видать арганизм мутировал. От большого объёма потребленных альдегидов. Теперь органы сами производят алкоголь.
Мозг тоже зацепило. У тебя что ни фраза, что ни мысль все про алкоголь. Ты то привык, а обычному, который не пьёт, конечно не айс.
Тебе надо найти поклонника. И с ним на тему тереть.
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§ Монгол Шуудан
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Монгол Шуудан


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Сообщений: 47
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 17.09.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще красава тетя-дядя Соня Иваныч в теме про памятник рекламируют алкоголь. Обули НГ на стоимость рекламы, пока те чешут репу.
:lol:
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Гога
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 17.09.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А при чем тут памятник и тема алкоголизма развязанная в посте провокаторами?
Кстати, по данным ВОЗ. При СССР в Казахстане употребляли 5.5 литра в год на человека, сейчас 9.5 л. При этом Казахстан самая пьющая страна в Средней Азии. Кому верить то? Европейской организации здравоохранения или человеку напивавшемуся до беспамятства.

Сергей Иванович
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...




Отправлено: 17.09.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И снова здравствуйте. Ты случайно не у Зауреш Изалдиной лечился? Судя по рассказам, похож на её пациента.
Жги дальше. Можешь вкупе с ВЧК и пучеглазкой.

а ты случаем не из тех кто готов под запад лечь, вот наверное из за таких и Союз развалился, все хотели как на западе, вот теперь получай, недавно у нас пацана шофера шефа уволили да еще через суд вычли за ремонт машины теперь ему платить лет 10, парень молодой покатался на машине немного после работы, разбил, раньше разве могло быть так? если нормальны шеф мог бы прикрыть это, как нибудь командировочные премиальные выписать шоферу и отремонтировать машину, вот такие сволочные стали люди.

§ Монгол Шуудан
Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 17.09.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей Иванович:
да не пью я уже лет пять, все уже раньше выпил, да и люди сейчас другие.

Железный ты человек, Соня Иваныч! Воля как камень. Наливают, пьешь, не наливают- на форуме про алкоголь пишешь.
Так ты памятник одобряешь или против?
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§ Житель Солнца
В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку
Житель Солнца


(Пользователи)
Сообщений: 318
Регистрация: 21.06.11
Отправлено: 17.09.17 - 17:44
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