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CHINOIS:
неужели вы-казахи, так сильно ненавидите все русское, что так открещиваетесь и так поганите свою же историю?
вы знаете CHINOIS до 2014 года до известных событии на Украине с оккупации территории в нашем обществе по крайней мере у наших знакомых вообще не было разговора кто есть кто Казах, Русский или там другой национальности, но когда произошли эти события все задумались, а вдруг завтра из вне поступит посыл и мой сосед с кем по субботам выпивал в гараже или мой коллега с которым мы проработали 20 лет с бешеными глазами начнет рвать наши флаги, громить акиматы и органы власти, а мой сосед будет показывать зеленным человечкам где прячется мой сын и дочь (они госслужащие) если они такое сделали с своим братским народом тогда можно представить что они сделают с нами, там ведь то же были мирные граждане даже пели гимн украины, служили в украинской армии, учились в учебных заведениях украины, просто в голове не укладывается как они могли ... я полагаю наше правительство то же после тех событии сделает выводы.