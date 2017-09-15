Цитата: Мнайдар:

как же вы ненавидите наш народ наше государство

вовсе нет,хотя у определенного процента русских и есть такие чувства, но далеко не у всех и даже не у большинства.

встречный вопрос: неужели вы-казахи, так сильно ненавидите все русское, что так открещиваетесь и так поганите свою же историю? ответ будет аналогичным. У определенной прослойки кумысных нацпатриотов есть такая ненависть, но далеко не у всех и даже не у большинства. Просто стоит проводить более лояльную политику и более уважительно относиться к людям, к народу, который почти три сотни лет обустраивал вам вашу сегодняшнюю жизнь, начиная от осовбождения вас, казахи, от джунга, заканчивая созданиемвсей существующей инфрастурктуры...ведь не секрет, что не приди русский царь сюда, вы бы сейчас входили в состав либо Китая, либо Монголии и никакая "освободительная армия КЕнесары Касымова вам бы не помогла", а была бы раздавлена джунгарами, да и сам Кенесары был потомком джунгар.... когда к вам придет понимание того, что исходя из вашего географического положения и исторической подоплеки у вас есть только два выхода, либо прижиматься ближе к россии либо рано или поздно поднимать над свой страной знамя Китая....