Обликоморале Re: Прорыв канализации на Наримановской в Костанае #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3802

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:32 Цитата: Медный:

это же Тарана

Ога, оно самое. Рвануло судя по всему на Майлина и через весь город прямиком на Наримановскую и в Тобол.