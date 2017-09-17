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§ NG.kz
Головкин и "Канело" завершили бой вничью: все решили судьи
NG.kz

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Сообщений: 29662
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.09.17 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поединок, который состоится на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. GGG с самого начала действовал очень собранно, атакуя первым номером, "Канело" вел бой из защиты.
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Arman
Re: Головкин и "Канело" завершили бой вничью: все...




Отправлено: 17.09.17 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не самое справедливое решение судей

у6
Re: Головкин и "Канело" завершили бой вничью: все...




Отправлено: 17.09.17 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по очкам гена выиграл, но судьи все таки решили сделать ничью. Это действительно big drama show, ведь теперь будет реванш, еще больше просмотров, еще больше денег, американцы все таки молодцы, могут зарабатывать деньги)

биг мани рулез
Re: Головкин и "Канело" завершили бой вничью: все...




Отправлено: 17.09.17 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
у6:
таки молодцы, могут зарабатывать деньги)

За 12 раундов счёт судейских записок 118:110 в пользу Канело, 115:114 в пользу ГГГ и 114:114. Первый судья похоже задолжал в Вегасе мафии. ГГГ выбросил 218 точных (31%) ударов, Альварес - 169 (33,5 %). В 10 из 12 раундов ГГГ нанёс сопернику больше ударов.
Это при том что кэфы на победу одного и другого не доходили и до 3, а вот ничья была с кэфом в районе 25. Кто бы мог подумать? Да надувать, обманывать, вешать лапшу на уши и объегоривать в США умеют при миллионах зрителей.

Раман
Re: Головкин и "Канело" завершили бой вничью: все...




Отправлено: 17.09.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Arman:
Не самое справедливое решение судей

Цитата:
биг мани рулез:
надувать, обманывать, вешать лапшу на уши и объегоривать в США умеют

Ну и чё вы тут слюной исходите?Теперь вам америка плохая стала.
А какая разница?Головкин не больше наш,чем Шарапова россиянка.
Или нет? а патриоты?

шоу, но не цирк
Re: Головкин и "Канело" завершили бой вничью: все...




Отправлено: 17.09.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Раман:
А какая разница?Головкин не больше наш,чем Шарапова россиянка.

Нет, это ты не больше наш, чем Шарапова. А Голова остается человеком, потому он наш человек.
Вопрос какая разница, ведь он "не наш" это увод на свои рельсы приоритетов в меркантильности и перевеса бабла. Мы же хотим видеть в спорте соревнование бойцов, а не промоутерских золотых яйц и ставок. Лично я одинаково негодовал когда засудили Мэнни с Бредли, или отдали победу Уорду при равном бое с Крашером, а чемпион по традиции должен оставлять пояса при ничьей, которую и украли.

Раман
Re: Головкин и "Канело" завершили бой вничью: все...




Отправлено: 17.09.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шоу, но не цирк:
Нет, это ты не больше наш, чем Шарапова. А Голова остается человеком, потому он наш человек.
Вопрос какая разница,

Объясни ,чем он отличается от Шараповой?
По делу, без эмоций.

Гость
Головкин и "Канело" завершили бой вничью: все решили судьи




Отправлено: 17.09.17 - 15:33
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