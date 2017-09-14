Доктор СИЗО Re: В Костанае открыли памятник первому казахскому тархану... #136





(Пользователи) Сообщений: 4006

Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 14:31 Ответ для костанайца. Кто тебя бедолага о чем тут тебя спрашивает? Трешься серым ремешком среди тех , кто имеет свое мнение. И не боится его высказывать. Выношу на совет редакции свое предложение. Дать возможность опубликовать 20 комментариев.После этого принять по нему решение.Предложить ему регистрацию на форуме. Или забанить его айпиадрес.